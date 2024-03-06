В Иркутской области провели первый чемпионат по гонкам дронов

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Победителей определили в трёх дисциплинах



В Иркутской области состоялся первый открытый чемпионат по гонкам дронов. Он прошёл на площадке Ангарского индустриального техникума (АИТ). В состязаниях приняли участие 30 спортсменов-пилотов из Ангарска и Иркутска, сообщает пресс-служба правительства региона.



По словам организаторов, в соревнованиях приняли участие спортсмены от 8 до 20 лет. В дрон-рейсинге были предусмотрены два этапа. Первый – гонки на симуляторе в специальной компьютерной программе. Второй – управление 75-миллиметровым дроном или мини-квадрокоптером на специально оборудованной трассе в спортивном зале техникума. Полосу препятствий оборудовали специалисты АИТ, беспилотники и очки виртуальной реальности предоставила федерация гонок дронов. Спортсменам требовалось точно и быстро провести беспилотный летательный аппарат по заданной траектории.



Победителей первого открытого чемпионата по гонкам дронов определили в трёх дисциплинах. Тимофей Мальцев из Ангарского индустриального техникума победил в дисциплине «Полёт на симуляторах», а Михаил Елизарьев из центра технического творчества «Сигма» (Иркутск) стал первым сразу в двух дисциплинах: «Класс 75 мм» и «Тини вупы» (мини- или наноквадрокоптеры).



Напомним, что в декабре 2023 года Иркутская область вошла в число 30 регионов России – победителей конкурсного отбора на получение в 2024 году субсидии из федерального бюджета на создание условий в образовательных организациях для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем гражданского назначения. В государственную программу области «Развитие образования» уже внесены необходимые изменения в части включения в неё мероприятий по оснащению образовательных организаций оборудованием, на котором будут обучать созданию беспилотных авиационных систем.



– Регион получит порядка 270 млн рублей из федерального бюджета на оснащение Ангарского индустриального техникума и 17 общеобразовательных организаций в Иркутске, Ангарске, Братске и Черемхово, – отметил глава Правительства Константин Зайцев.



