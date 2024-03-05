В Бурятии продолжается набор граждан на службу в Росгвардию

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Набор идёт в районные подразделения и в подразделения вневедомственной охраны в Улан-Удэ



Управление Росгвардии по Бурятии проводит набор граждан в подразделения вневедомственной охраны в Улан-Удэ, а также в районные подразделения.



- Отбор кандидатов на должности старших полицейских и полицейских (водителей) осуществляется в подразделения по Муйскому, Северо-Байкальскому, Селенгинскому и Прибайкальскому районам, а также в столице Бурятии. По всем вопросам трудоустройства граждане могут обратиться в кадровые подразделения вневедомственной охраны в районах республики по месту жительства, - рассказал заместитель начальника отдела кадров управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии подполковник полиции Антон Соболев



При приёме на службу в войска национальной гвардии предоставляется пакет социальных гарантий:



- стабильная заработная плата;

- предоставление материальной помощи;

- ежегодный оплачиваемый отпуск от 55 суток, с бесплатным проездом с членом семьи на территории Российской Федерации;

- бесплатное медицинское обслуживание;

- льготное исчисление выслуги лет.



Для более подробной информации следует обратиться по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67, телефон: 8 (3012) 43-53-66.

