Набор идёт в районные подразделения и в подразделения вневедомственной охраны в Улан-Удэ
Управление Росгвардии по Бурятии проводит набор граждан в подразделения вневедомственной охраны в Улан-Удэ, а также в районные подразделения.
- Отбор кандидатов на должности старших полицейских и полицейских (водителей) осуществляется в подразделения по Муйскому, Северо-Байкальскому, Селенгинскому и Прибайкальскому районам, а также в столице Бурятии. По всем вопросам трудоустройства граждане могут обратиться в кадровые подразделения вневедомственной охраны в районах республики по месту жительства, - рассказал заместитель начальника отдела кадров управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии подполковник полиции Антон Соболев
При приёме на службу в войска национальной гвардии предоставляется пакет социальных гарантий:
- стабильная заработная плата;
- предоставление материальной помощи;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 55 суток, с бесплатным проездом с членом семьи на территории Российской Федерации;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготное исчисление выслуги лет.
Для более подробной информации следует обратиться по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67, телефон: 8 (3012) 43-53-66.
В Бурятии продолжается набор граждан на службу в Росгвардию
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