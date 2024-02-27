Заявки принимаются по 26 марта
С 26 февраля по 26 марта в Бурятии проходит приём заявок на конкурс предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета на реализацию социально значимых проектов в области патриотического воспитания. К участию допускаются государственные, муниципальные учреждения, социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории региона.
Субсидии направляются на реализацию и поддержку социально значимых проектов, ориентированных на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций, а также гражданско-патриотического воспитания граждан в республике по следующим тематическим направлениям:
- поддержка семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации;
- развитие гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи с учётом особенностей региона;
- развитие научно-исследовательского и научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан;
- развитие образовательных маршрутов, программ профориентации, самоопределения личности и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи;
- развитие информационного обеспечения патриотического воспитания граждан, в том числе при использовании информационно-коммуникационных технологий;
- развитие краеведческой деятельности, поисковой деятельности, исторических выставок и экспозиций, проектов по исторической реконструкции;
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита национальной культуры, традиций, самобытности и языка;
- реализация проектов, направленных на охрану окружающей среды и природных памятников;
- апробация и развитие инновационных образовательных подходов и практик.
Подробности о конкурсе можно узнать на сайте министерства образования и науки РБ.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии раздадут гранты на проекты по патриотическому воспитанию
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