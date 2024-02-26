В столице Бурятии пожаловались на заросли у дороги

В соцсетях улан-удэнцы потребовали разобраться с лишней растительностью



Жители бурятской столицы попросили подрезать кусты и деревья на улицах Блинова и Николая Петрова, от остановки «Стрелка» в сторону микрорайона Восточный. По их словам, там ездят не только жители города, но и районов республики и гости из других регионов. Однако дороги из-за зарослей почти не видно.



В мэрии на это пояснили, что работы на вышеперечисленных улицах, а также на Комарова запланировали весной. Обращения и жалобы улан-удэнцев в соцсетях отслеживают с помощью системы мониторинга «Инцидент-менеджмент». Чтобы на вопрос обратили внимание, он должен быть конкретным, желательно – с указанием проблемной территории и адреса. Благодаря системе в день удаётся обработать порядка 25-40 запросов.

