В соцсетях улан-удэнцы потребовали разобраться с лишней растительностью
Жители бурятской столицы попросили подрезать кусты и деревья на улицах Блинова и Николая Петрова, от остановки «Стрелка» в сторону микрорайона Восточный. По их словам, там ездят не только жители города, но и районов республики и гости из других регионов. Однако дороги из-за зарослей почти не видно.
В мэрии на это пояснили, что работы на вышеперечисленных улицах, а также на Комарова запланировали весной. Обращения и жалобы улан-удэнцев в соцсетях отслеживают с помощью системы мониторинга «Инцидент-менеджмент». Чтобы на вопрос обратили внимание, он должен быть конкретным, желательно – с указанием проблемной территории и адреса. Благодаря системе в день удаётся обработать порядка 25-40 запросов.
В столице Бурятии пожаловались на заросли у дороги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Большинство из них проживают в Улан-Удэ
В соцсетях улан-удэнцы потребовали разобраться с лишней растительностью
Эксперты рассказали, на сколько литров автотоплива хватит средней зарплаты в республике
В прокуратуре озвучили итоги работы в этой сфере
На них жалуются жильцы сразу нескольких домов
О произошедшем сообщили в Бурприроднадзор
В некоторых домах его не будет не менее пяти раз
Она попала под машину и оказалась на грани жизни и смерти
Её хозяев пришлось искать через соцсети
При его назначении доходы призванных на СВО не учитываются
Более полутора десятков машин увенчали флаги и портреты павших бойцов
С утра там похолодало до -39
В республике сохранятся морозы
Общество, 25.02.2024
Юмористический ролик про национальное блюдо обернулся бурной дискуссией
Общество, 25.02.2024
Теперь местные жители жалуются на беспрестанный лай и вой