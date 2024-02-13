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В Улан-Удэ обнаружили семена с опасным паразитом

В Улан-Удэ обнаружили семена с опасным паразитом
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Если такое растение-паразит попадет в землю, бороться с ним практически бесполезно

В Улан-Удэ продавали семена моркови, смешанные с повиликой – вредоносным растением-паразитом. Если он попадет в землю, бороться с ним практически бесполезно.

Такой паразит живёт за счёт растения-«хозяина», высасывая из него все жизненные соки. На некоторых культурах потери заражённого урожая доходят до 95%. Сорняк любит свёклу, картофель, лен, бахчевые, малину, овес и ячмень.

Одно растение повилики даёт больше 100 тысяч семян, сохраняющих всхожесть до шести лет. При этом химобработка не спасёт, придётся полностью уничтожать посевы.

Опасные семена сотрудники Россельхознадзора обнаружили на прилавках улан-удэнских магазинов.

- В ходе выездного обследования магазинов, осуществляющих продажу семян в Улан-Удэ, были отобраны пробы семян сельскохозяйственных культур: семена моркови «Нанская», «Лосиноостровская 13», «Витаминная», «Королева осени», «Дуняша», семена лука «Изумрудный», семена укропа «Обильнолистный», семена томата «Орлиное сердце», «Демидовские» и др. По результатам экспертизы образцов в пробах семян моркови «Королева осени» и «Дуняша» выявлен опасный карантинный сорняк – повилика, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.


Собственникам заражённой продукции вынесены предостережения.

Все партии заражённых повиликой семян сняты с реализации и будут уничтожены.

 

Сейчас Бурятия свободна от злостного сорняка, но при использовании заражённых семян не только в промышленных масштабах, но и на личных огородах, ситуация может стать критической.

Жителей призывают в случае подозрений на купленные семена обратиться в управление Россельхознадзора по адресу: Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 б, телефон: 8 (3012) 44-16-89.

семена Россельхознадзор

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