08 февраля

07 февраля

Популярное

Лидер российских буддистов рассказал, как не упасть в чрево ада

Лидер российских буддистов рассказал, как не упасть в чрево ада
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Хамбо Лама посоветовал посещать ритуал Дугжууба только в родовых дацанах
 
В субботу, 10 февраля, все буддисты отметят наступление Белого месяца. А за два дня до Сагаалгана, 8 февраля, в Улан-Удэ состоится традиционный обряд Дугжууба (возрастное ограничение – 6+).

Это своеобразный ритуал очищения, который проводят для устранения помех и всего плохого – чтобы в наступающем году человек обрёл благополучие, здоровье и счастье. Есть традиция – чтобы избавиться от негатива, накануне обряда дома заводят тесто, обтирают им себя и близких, а на следующий день приносят на место, где зажигают очистительные костры. Туда и нужно бросить тесто. Оно сгорит, а вместе с ним – и всё дурное.

В этот раз Дугжууба пройдёт в 14 местах во всех трёх районах бурятской столицы. По этому поводу высказался в своём telegram-канале председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
 
- Думаю, проводя ритуал Дугжууба, мы подносим огню 16 красных треугольных балинов, разделённых на 64 части, – отметил он. – Данный огонь возгорается из пасти Чойжил Сахюусана, охраняющего врата Тама – подземного ада для невежественных. Высокий бушующий огонь из костра для нас олицетворяет пламя в чреве ада Тама и туда не стоит падать от своего невежества.
 
Совершая подношение Чойжил Сахюусану в своих родовых исторических дацанах, верующие признают его особую заслугу и ответственность, добавил Хамбо Лама. 

- А посещая костры около новоявленных «киосков» Улан-Удэ, вы попусту тратите время и деньги, подтверждая своё невежество, – заявил лидер российских буддистов.


Хамбо лама Сангха буддизм дугжууба Сагаалган

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лидер российских буддистов рассказал, как не упасть в чрево ада
Лидер российских буддистов рассказал, как не упасть в чрево ада
Общество, 08.02.2024
Хамбо Лама посоветовал посещать ритуал Дугжууба только в родовых дацанах 
В Бурятии скончался народный артист Анатолий Тин
В Бурятии скончался народный артист Анатолий Тин
Общество, 08.02.2024
Знаменитому музыканту было 74 года
Жители райцентра в Бурятии вдребезги переругались из-за уличных собак
Жители райцентра в Бурятии вдребезги переругались из-за уличных собак
Общество, 08.02.2024
Одни защищают бродячих животных, а другие из-за них боятся выходить из дома
Улан-удэнцам намозолил глаза обгоревший недострой
Улан-удэнцам намозолил глаза обгоревший недострой
Общество, 08.02.2024
Горожане заявили, что здание портит вид и потребовали разобраться с ним
В Бурятии насчитали свыше тысячи учёных
В Бурятии насчитали свыше тысячи учёных
Общество, 08.02.2024
Более половины из них посвятили себя естественным наукам
В Иркутской области жильцы сгоревшего дома получат компенсации в 110 тысяч
В Иркутской области жильцы сгоревшего дома получат компенсации в 110 тысяч
Общество, 08.02.2024
К концу недели 11 семьям предоставят временное жильё
В Бурятии трудоустройство секретаря обернулось штрафом
В Бурятии трудоустройство секретаря обернулось штрафом
Общество, 08.02.2024
Директор учреждения привлечён к административной ответственности
Бабочек из Бурятии отправили английскому коллекционеру
Бабочек из Бурятии отправили английскому коллекционеру
Общество, 08.02.2024
Также коллекция ракообразных улетела в Китай
В Бурятии сельчан возмутило подорожание проезда в пригородном автобусе
В Бурятии сельчан возмутило подорожание проезда в пригородном автобусе
Общество, 08.02.2024
Чтобы добраться до Улан-Удэ, им придётся выложить 75 рублей
В районе Бурятии сняли прошлогодний карантин, введённый из-за бешенства
В районе Бурятии сняли прошлогодний карантин, введённый из-за бешенства
Общество, 08.02.2024
Два месяца назад там обнаружили труп заражённой лисы
В микрорайоне Улан-Удэ отключат электричество
В микрорайоне Улан-Удэ отключат электричество
Общество, 08.02.2024
Под отключение попадёт улица в посёлке Забайкальский
В Улан-Удэ «потушили» пожар в «Форуме»
В Улан-Удэ «потушили» пожар в «Форуме»
Общество, 08.02.2024
Торговом центре прошло пожарно-тактическое учение
В районе Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
В районе Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
Общество, 08.02.2024
С молодёжью проведут лекции, «круглые столы» и беседы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^