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Мошенники создали клон страницы главы Бурятии в Telegram

Мошенники создали клон страницы главы Бурятии в Telegram
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Не верьте негодяям!» - призывает Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов предупреждает, что кто-то создал клон его странички в «Телеграм» и теперь от его имени пытаются вести диалог.

- Уважаемые земляки, это фейк. Я не обращаюсь в своём телеграм-канале напрямую. Я не могу написать личное сообщение со своего телеграмм-канала, это невозможно. Телеграмм-канал не предусматривает такой функции, как обмен сообщениями. Это мой личный блог, в котором я делюсь с вами важными новостями. Мой личный телеграм-канал в порядке, и я через него сейчас пишу вам, - написал руководитель региона со своего действующего телеграм-канала.

«Не верьте негодяям!» - призвал Алексей Цыденов.

Также он предупреждает, что если всё-таки кто-то получил сообщение якобы от главы Бурятии, то он просит перезвонить ему: «И если я вам пишу, то и поговорить всегда готов».

- Но у кого нет моего личного телефона, то значит и у меня в контактах нет вашего, и я в принципе не мог вам написать. Будьте внимательны, - подытожил он.  

В последнее время подобные случаи не редкость. Накануне министр культуры Бурятии Соелма Дагаева сообщала, что мошенники от её имени рассылают сообщения.

Аферисты создали её страницу во второй раз. Предыдущий был в прошлом ноябре, тогда же появился липовый глава минобрнауки Бурятии Валерий Поздняков.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее создавались фейковые каналы главы Бурприроднадзора Марины Дамдиновой и министра соцзащиты Бурятии Татьяны Быковой. в ноябре же 2023 года о своём фейке предупредила министр здравоохранения Евгения Лудупова. А фейковый «министр спорта Иван Козырев» писал коллегам, угрожая лишить премии за то, что они не вступают в переписку.

Также в Telegram имеются фальшивые мэр Улан-Удэ, председатель Народного Хурала и депутат Госдумы от Бурятии. Подчинённым писал фальшивый заммэра Улан-Удэ Сергей Гашев. Создавался также фейковый аккаунт главы комитета по образованию мэрии Татьяны Митрофановой.
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