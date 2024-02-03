Мошенники создали клон страницы главы Бурятии в Telegram





Глава Бурятии Алексей Цыденов предупреждает, что кто-то создал клон его странички в «Телеграм» и теперь от его имени пытаются вести диалог.- Уважаемые земляки, это фейк. Я не обращаюсь в своём телеграм-канале напрямую. Я не могу написать личное сообщение со своего телеграмм-канала, это невозможно. Телеграмм-канал не предусматривает такой функции, как обмен сообщениями. Это мой личный блог, в котором я делюсь с вами важными новостями. Мой личный телеграм-канал в порядке, и я через него сейчас пишу вам, - написал руководитель региона со своего действующего телеграм-канала.«Не верьте негодяям!» - призвал Алексей Цыденов.Также он предупреждает, что если всё-таки кто-то получил сообщение якобы от главы Бурятии, то он просит перезвонить ему: «И если я вам пишу, то и поговорить всегда готов».- Но у кого нет моего личного телефона, то значит и у меня в контактах нет вашего, и я в принципе не мог вам написать. Будьте внимательны, - подытожил он.