Мошенники создали министру культуры Бурятии ещё один фальшивый аккаунт

Они общались в Telegram от её имени

Соелма Дагаева, возглавляющая министерство культуры Бурятии, сообщила об этом 2 февраля в своём настоящем, официальном телеграм-канале:

«Злоумышленники создали ложную виртуальную копию моего аккаунта с моим именем в телеграмм и пишут знакомым с разными просьбами. Прошу не реагировать и отправить жалобу на этот аккаунт. Или при случае странных просьб, сообщить мне лично».

Случай не редкий. Соелма Дагаева и глава минобрнауки Бурятии Валерий Поздняков уже становились жертвами мошенников в начале ноября 2023 года.

Также в Telegram имеются фальшивые мэр Улан-Удэ, председатель Народного Хурала и депутат Госдумы от Бурятии. Подчинённым писал фальшивый заммэра Улан-Удэ Сергей Гашев. Создавался также фейковый аккаунт главы комитета по образованию мэрии Татьяны Митрофановой.



Аккаунты-двойники мошенники создают, чтобы ввести в заблуждение родных, коллег и подписчиков жертвы. Они могут просить под различными предлогами перевести деньги на карту или, к примеру, QIWI-кошелёк. Также фальшивые аккаунты создают, чтобы от имени начальника писать подчинённым, предупреждая, что сейчас будут звонить сотрудники полиции, ФСБ, члены проверяющей комиссии и пр. Когда же поступает звонок, жертва верит, что всё по-настоящему. По такой схеме бухгалтер медучреждения из Улан-Удэ, поверившая сообщению от «главного врача», перевела мошенникам свыше 5 миллионов рублей. А преподаватель вуза, поверив сообщению якобы от ректора, продала квартиру и перевела все деньги неизвестным.