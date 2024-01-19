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Из Бурятии во Владивосток привезли перепуганных истощённых собак

Из Бурятии во Владивосток привезли перепуганных истощённых собак
Общество,  Фото:"Вести. Приморье"
Местные волонтёры заявили, что у них раны и сильное обезвоживание

После того, как на минувшей неделе в одном из улан-удэнских приютов разом усыпили 18 беспризорных животных, зооволонтёры начали экстренно вывозить их из учреждения. Собакам ищут хозяев и передержки, в том числе – в других российских городах.

Часть псов из республики отправили в Приморье. Утром 19 января местные волонтёры забрали их на железнодорожном вокзале во Владивостоке и сразу отправили в ветеринарные клиники, сообщили на официальном сайте администрации города.
 
Бездомных собак из Бурятии в краевой столице принимают ы третий раз. С декабря туда перевезли уже 37. Активисты признались, что не смогли оставить в беде животных, которых держали в сложных условиях. Большинство из них очень напуганы и нуждаются в квалифицированном уходе.


- У собак – нехватка еды и воды. Они сильно обезвожены и истощены, – рассказала представитель приюта «Балто» Ольга Довгенко. – Из-за отсутствия необходимого ухода у некоторых были раны. Перед отправкой мы также договаривались, чтобы ответственные люди в Бурятии взяли животных для кормления и медицинского ухода примерно на неделю до поездки. Это важно для снижения стресса, чтобы они были подготовленными.
 
После комплексного обследования в ветклиниках четвероногие поедут в приюты. Их чипируют и начнут искать хозяев.

Между тем, по данным некоторых СМИ, в Хабаровске, куда тоже прибыли собаки из Бурятии, разразился громкий скандал. Местные жители задались вопросом, неужели своих мало, раз везут ещё и из других регионов. Волонтёров даже начали обвинять в том, что они просто выпускают привезённых питомцев на улицы, но эта информация в итоге не подтвердилась.

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