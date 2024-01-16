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105-летие отметила долгожительница из Иркутской области

105-летие отметила долгожительница из Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Душевное равновесие – главная составляющая здоровья и долголетия усольчанки Агнии Бобруновой

1 января в Иркутской области свой 105-летний юбилей отпраздновала жительница посёлка Мишелевка Усольского района, труженица тыла Агния Фёдоровна Бобрунова. С этим замечательным событием долгожительницу поздравили представители управления социальной защиты населения по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району и администрации Мишелевского муниципального образования. Они вручили поздравительный адрес от имени министра социального развития региона и поздравление от президента РФ.

Родилась Агния Фёдоровна в годы Гражданской войны, в 1919 году, в деревне Гымыль Черемховского района. Уже с самого детства умела управляться с домашним хозяйством, копала, садила, полола и убирала урожай. Всего в семье было девять детей: семь девочек и два мальчика. Мама Екатерина Фёдоровна занималась хозяйством и воспитанием детей, а отец Фёдор Иванович был волостным писарем.

Довольно продолжительное время семья жила в Бельске, но после смерти отца в 1925 году семья переехала в деревню Нижний Булай (ныне – левобережная часть п. Мишелёвка). Здесь Агния Фёдоровна окончила школу и поступила в педагогический техникум, после которого стала работать учителем начальных классов.

Во время Великой Отечественной войны Агния Фёдоровна трудилась учителем в Хайтинской школе, так как там не было учителя. Каждый день, в течение двух лет, она пешком ходила в село Хайта, чтобы поделиться своими знаниями. За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Агния Фёдоровна была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

С будущим мужем Михаилом Фёдоровичем именинница познакомилась во время работы в колхозе. Михаил Фёдорович был участником Великой Отечественной войны. В боях за Сталинград получил тяжёлое ранение и попал в госпиталь на длительное лечение. После госпиталя он был отправлен в войсковую часть, которая находилась в селе Мальта Усольского района Иркутской области, и работал по распределению в селе Хайта. Там же с учениками школы работала и молодая учительница Агния Фёдоровна. Именно тогда они и познакомились. Повстречаться им удалось не долго. Михаила Фёдоровича как солдата Красной Армии отправили на Восточный фронт, а после его возвращения в 1946 году молодые люди поженились.

Вместе они прожили 33 года. Вырастили двух сыновей: Бориса и Виктора. Сейчас у Агнии Фёдоровны трое внуков, 8 правнуков и 1 праправнук.

- Своим секретом долголетия Агния Федоровна считает трудолюбие и душевное равновесие, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Иркутская область юбилей долгожитель

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