105-летие отметила долгожительница из Иркутской области

Душевное равновесие – главная составляющая здоровья и долголетия усольчанки Агнии Бобруновой
1 января в Иркутской области свой 105-летний юбилей отпраздновала жительница посёлка Мишелевка Усольского района, труженица тыла Агния Фёдоровна Бобрунова. С этим замечательным событием долгожительницу поздравили представители управления социальной защиты населения по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району и администрации Мишелевского муниципального образования. Они вручили поздравительный адрес от имени министра социального развития региона и поздравление от президента РФ.
Родилась Агния Фёдоровна в годы Гражданской войны, в 1919 году, в деревне Гымыль Черемховского района. Уже с самого детства умела управляться с домашним хозяйством, копала, садила, полола и убирала урожай. Всего в семье было девять детей: семь девочек и два мальчика. Мама Екатерина Фёдоровна занималась хозяйством и воспитанием детей, а отец Фёдор Иванович был волостным писарем.
Довольно продолжительное время семья жила в Бельске, но после смерти отца в 1925 году семья переехала в деревню Нижний Булай (ныне – левобережная часть п. Мишелёвка). Здесь Агния Фёдоровна окончила школу и поступила в педагогический техникум, после которого стала работать учителем начальных классов.
Во время Великой Отечественной войны Агния Фёдоровна трудилась учителем в Хайтинской школе, так как там не было учителя. Каждый день, в течение двух лет, она пешком ходила в село Хайта, чтобы поделиться своими знаниями. За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Агния Фёдоровна была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
С будущим мужем Михаилом Фёдоровичем именинница познакомилась во время работы в колхозе. Михаил Фёдорович был участником Великой Отечественной войны. В боях за Сталинград получил тяжёлое ранение и попал в госпиталь на длительное лечение. После госпиталя он был отправлен в войсковую часть, которая находилась в селе Мальта Усольского района Иркутской области, и работал по распределению в селе Хайта. Там же с учениками школы работала и молодая учительница Агния Фёдоровна. Именно тогда они и познакомились. Повстречаться им удалось не долго. Михаила Фёдоровича как солдата Красной Армии отправили на Восточный фронт, а после его возвращения в 1946 году молодые люди поженились.
Вместе они прожили 33 года. Вырастили двух сыновей: Бориса и Виктора. Сейчас у Агнии Фёдоровны трое внуков, 8 правнуков и 1 праправнук.
- Своим секретом долголетия Агния Федоровна считает трудолюбие и душевное равновесие, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
105-летие отметила долгожительница из Иркутской области
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Чите установят бюст Василия Маргелова
Душевное равновесие – главная составляющая здоровья и долголетия усольчанки Агнии Бобруновой
Семья проживает в Железнодорожном районе
Она родилась в семье жителей Сосново-Озёрского
Соревнования проходили в конце прошлой недели
Поддержка коснётся откорма скота на убой
При усыплении животных не оформили необходимые документы
Власти уже определились с местом для будущего монумента
Так решил мэр города
Их закупили на средства казначейского кредита
Выплачено более 400 тысяч рублей
Спустя несколько дней они таинственно исчезли
Предпочтение отдают улан-удэнцам, уже ставшим родителями
Он появился в многодетной семье
Набрать её можно будет в двух местах