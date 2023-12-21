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В посёлке Бурятии люди остались без единственной водоколонки

В посёлке Бурятии люди остались без единственной водоколонки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Устройство на одной из улиц никто не обслуживает

Жители домов на улице Логовая в посёлке при станции «Саянтуй»остались без питьевой воды. Как выяснилось, единственная водоколонка там сломалась.

- С недавних пор она бесхозная и на балансе нигде не состоит, как мы понимаем. Никакой помощи от администрации на её содержание нет. На дворе – зима, морозы. Водоколонка замерзает, воды нет, а она снабжает большую часть улицы, – поведали сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7». – Приезжали представители чего-то там из Тарбагатая, ничего внятного не сказали и не сделали с того времени.
 
Люди задались вопросом, как объект может быть бесхозным, если каждый год специалисты берут пробы воды для проверки качества. И призвали сельские и районные власти разобраться в ситуации.

Первый замглавы района Николай Коновалов сообщил, что сейчас как раз идёт процесс передачи водоколонки на баланс ЖКХ «Коммунальщик». Это МУП и займётся её содержанием.
водоколонка жалобы вода

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