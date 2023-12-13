На спецмашины в Улан-Удэ надели новогодние шапочки





Шапки шириной около двух метров ещё в прошлом году сделала Ольга Стрелкина, которая работает в МУП уже несколько лет. В 2018-ом она пришла на предприятие на должность ведущего экономиста отдела сбыта, а сейчас возглавляет отдел водных ресурсов.



Интерес к рукоделию у Ольги возник ещё в детстве. Так шитьё стало её хобби.



- Наши ребята сняли мерки с кабин двух рабочих машин, соорудили металлические каркасы, а потом я начала шить. Мы специально решили смастерить новогодние шапочки в стиле Деда Мороза. Надеюсь, земляки оценят – я очень старалась, – призналась тогда сотрудница «Водоканала».