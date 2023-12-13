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На спецмашины в Улан-Удэ надели новогодние шапочки

На спецмашины в Улан-Удэ надели новогодние шапочки
Общество,  Фото:"Водоканал"
А ещё их украсили гирляндами и мишурой

На спецтехнике МУП «Водоканал», как и в прошлом году, появились огромные новогодние шапки. А ещё их украсили к празднику гирляндами и мишурой. Так сотрудники предприятия решили создать жителям бурятской столицы праздничное настроение.

- Мы уже нарядили одну машину, вторая – на подходе. Из-за производственных моментов автомобиль сегодня выехал на объект. Горожане уже вовсю отмечают наш нарядный спецтранспорт в соцсетях – и это очень приятно, – отметил начальник автотранспортного цеха МУП «Водоканал» Владимир Малинин.



Кроме того, на машины с помощью специальных трафаретов нанесут тематические изображения из акриловых красок в виде снежинок и снеговиков. А ещё их украсят новогодние поздравления. В МУП готовят и ещё один сюрприз для горожан. Какой именно, станет известно уже совсем скоро.

Шапки шириной около двух метров ещё в прошлом году сделала Ольга Стрелкина, которая работает в МУП уже несколько лет. В 2018-ом она пришла на предприятие на должность ведущего экономиста отдела сбыта, а сейчас возглавляет отдел водных ресурсов.

Интерес к рукоделию у Ольги возник ещё в детстве. Так шитьё стало её хобби.

- Наши ребята сняли мерки с кабин двух рабочих машин, соорудили металлические каркасы, а потом я начала шить. Мы специально решили смастерить новогодние шапочки в стиле Деда Мороза. Надеюсь, земляки оценят – я очень старалась, – призналась тогда сотрудница «Водоканала».
Новый год праздник Водоканал

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