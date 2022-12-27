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Аварийные машины в Улан-Удэ нарядили в двухметровые новогодние шапки

Аварийные машины в Улан-Удэ нарядили в двухметровые новогодние шапки
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
Их сшила одна из сотрудниц «Водоканала»

На аварийной спецтехнике МУП «Водоканал» – КамАЗе-илососе и ЗИЛ-131 – появились огромные новогодние шапки. Жители бурятской столицы могут увидеть их на улицах с 27 декабря. Такая идея появилась у сотрудников предприятия уже давно, но реализовать её решили только в этом году и всё – благодаря собственным мастерицам.

Оказалось, что шапки шириной около двух метров сделала Ольга Стрелкина, которая работает в МУП уже четвёртый год. В 2018-ом она пришла на предприятие на должность ведущего экономиста отдела сбыта, а сейчас возглавляет отдел водных ресурсов.

Интерес к рукоделию у Ольги возник ещё в детстве. Так шитьё стало её хобби. 

- Наши ребята сняли мерки с кабин двух рабочих машин, соорудили металлические каркасы, а на прошлых выходных я начала шить. Мы специально решили смастерить новогодние шапочки в стиле Деда Мороза. Надеюсь, земляки оценят – я очень старалась, – призналась сотрудница «Водоканала».


В МУП уверены: автомобили в новогодних шапочках, работающие в круглосуточном режиме, поднимут настроение горожанам. Кроме того, на предприятии решили украсить и бригадные ремонтные машины – при помощи трафаретов и акриловой краски на них нанесли новогодние рисунки.

Праздничное убранство никак не скажется на работоспособности техники. Напротив, все машины в автопарке МУП привели в полную «боевую» готовность на случай каких-либо нештатных ситуаций на сетях.
Водоканал Новый год

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