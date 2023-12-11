За окном -33 градуса
В понедельник, 11 декабря, учащиеся с первой смены младшеклассники остались дома из-за морозов. По данным Бурятского гидрометцентра, в 6:00 в Улан-Удэ было -33 градуса.
Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии ученики первых-пятых классов не идут на занятия при -35, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых, а в -38 – все школьники.
Погоду берут с сайта Росгидромета (burpogoda.ru) для первой смены на 6:00, для второй – на 11:00 часов.
В комитете по образованию отмечают, что родители могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребёнок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни. Но обязательно следует уведомить классного руководителя о своём решении
«Уроки, пропущенные из-за погодных условий, не считаются пропусками по неуважительной причине», - отметили в комитете.
В Улан-Удэ отменили занятия для учеников начальной школы
Общество, Фото:
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