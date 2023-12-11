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Улан-удэнка через суд вернула деньги за генетическое обследование ребёнка

Улан-удэнка через суд вернула деньги за генетическое обследование ребёнка
Общество,  Фото:pixabay.com
Исследование было необходимо для коррекции лечения

Министерство здравоохранения Бурятии отказало жительнице Улан-Удэ в компенсации расходов на проведение генетического обследования её ребёнка-инвалида. Тогда женщина обратилась за помощью в прокуратуру.

- Установлено, что проведение данного анализа рекомендовано несовершеннолетней по жизненным показаниям, как необходимое для уточнения диагноза и коррекции лечения. Родители девочки обратились в медицинскую организацию для исследования крови на платной основе. В суд был направлен иск о взыскании с регионального министерства здравоохранения в пользу законного представителя ребёнка затрат на проведение генетического обследования в сумме 43 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Мировой суд судебного участка Советского района Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда пока не вступило в законную силу. 
прокуратура минздрав

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