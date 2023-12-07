«Включим патриотизм»: Как прошли публичные слушания по мультиколонии в Улан-Удэ

Мнения жителей двух микрорайонов разделились
6 декабря в Улан-Удэ прошли публичные слушания по внесению изменений в генеральный план города и правила землепользования и застройки. Они касались строительства нового объекта УФСИН –учреждения объединённого типа. Это своего рода мультиколония, которая объединит СИЗО и другие режимы. После её возведения действующее СИЗО в центре города закроют.
Изначально для строительства мультиколонии подобрали участок на Стеклозаводе, из-за чего сразу «взбунтовались» местные жители. Они устраивали народный сход и запустили петицию с требованием не допустить строительства в своём микрорайоне. Местные считают, что у них и так перебор с «депрессивными» объектами. Это противотуберкулёзный и психоневрологический диспансеры, больница для бездомных, городское кладбище, очистные сооружения, закрытая городская свалка в лесу плюс два скотомогильника.
Альтернативный вариант
На публичных слушаниях предложили альтернативный вариант для строительства мультиколонии. Второй участок расположен между ТЭЦ-2 и Спиртзаводским трактом, недалеко от посёлка Энергетик. Территория располагает свободную застройку, однако рельеф там более сложный, чем на Стеклозаводе.
- Строительство объекта станет точкой развития всей инфраструктуры в районе. Это и строительство новых инженерных сетей, развитие новых территорий, рабочие места, транспортная доступность, - заявил заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Валентин Атанов.
Начальник отделения капитального строительства УФСИН по Бурятии Евгения Насухина подчеркнула, что безопасности жителей будущий объект угрожать не будет. Комплекс будет находиться в едином периметре под круглосуточной вооружённой охраной. А близости режимных корпусов с окнами близлежащих домов жителей, как сейчас в центре Улан-Удэ, не будет, так как сами корпуса будут располагаться вдалеке от забора, пояснила она.
- Планируется построить не только режимные корпуса, медицинские части, учебные заведения, помещения для проведения культурно-массовых мероприятий, пищеблок, прачечные, столовые, производственные мастерские, но и помещения для следственных действий, тир и спортзал для сотрудников, склады, пожарные части, гаражи, залы судов, помещения для работы с адвокатами, для проведения краткосрочных и длительных свиданий, общественно-наблюдательной комиссии, контрольно-пропускные пункты, - рассказала Евгения Насухина.
В пользу строительства мультиколонии в городе высказался экс-глава МВД по Бурятии Иван Калашников.
- На российском уровне всего три региона получили право на реализацию такого проекта, включая наш. Дорогие мои, давайте эмоции отключим, включим разум и патриотизм каждого горожанина. Поможем республике и нашему городу, системе УФСИН реализовать проект. Сравните его с нашим текущим СИЗО. Там находятся наши граждане, да, они совершили преступление, но они пока не осуждённые. Сегодня они сидят там в жутких условиях до решения суда. Часть из них не получит наказание в виде лишения свободы, но те условия, которых они побывали, скажутся на их жизни, психологическом состоянии и здоровье. Напоминаю, что в таких же условиях работают сотрудники УФСИН. Одним проектом решим очень много социальных задач. Выбирать место надо в черте города, а где определятся – вам решать, - заявил Калашников.
Этап обсуждений
На этапе обсуждения начались настоящие страсти. Жители Стеклозавода напомнили о своей твёрдой позиции против строительства мегаколонии.
- Мы против строительства колонии. Было сказано, что новая колония на Стеклозаводе создаст дополнительные рабочие места для спецконтингента, им, конечно, хорошо. Они также утверждают об удобной логистике для силовых ведомств. А что для местных жителей делается? Ничего. Вы говорите об улучшении транспортного обеспечения, а что мешает улучшить прямо сейчас? Уже 2023 год прошёл, а ничего не сделано. Свалка и скотомогильник стоит. На свалку до сих пор возят очистные сооружения до 100 самосвалов в сутки, - рассказала жительница Стеклозавода.
В свою очередь, она предложила рекультивировать свалку и заверила, что местные жители сами готовы посадить там деревья. «Надо построить спортивное сооружение для нашей молодёжи, отремонтировать дом культуры, сделать смотровую площадку. Отремонтируйте поликлинику, в которую невозможно зайти. Вот она, забота о людях», - заявила местная жительница.
Первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский поблагодарил за обращение. Он подтвердил, что рекультивация свалки планируется в дальнейшем, однако опроверг претензию по поводу отсутствия ремонта дорог.
- По рекультивации свалки, Минприроды Бурятии пришлось переделывать проект из-за наличия реки рядом. Это будет сделано. Я согласен и даже не буду оспаривать всё то, что вы сказали. Но я хочу не согласиться о том, что мы совсем ничего не делаем. Дорога на улице Борсоева мимо стекольного завода сделана. Просим прощения за закрытие дорог по улицам Левченко, Радикальцева. Там мы закрыли четыре котельных и перевели всё на ТЭЦ-1. Основные дороги внутри микрорайона Стеклозавод все сделаны. Проблем много, но мы их решаем. Для этого вы и собрались здесь, чтобы обсудить и озвучить все вопросы, - сказал Екимовский.
Многие жители попросту выкрикивали из зала. В основном они кричали, что нужно искать другие участки для строительства:
«Наша петиция против строительства собрала 6000 подписей. Действительно, проект очень красивый, даже зависть берёт. У нас на Стеклозаводе дома не такие красивые»,
«Мы не хотим колонию на Стеклозаводе. Потому что сюда будут приходить асоциальные люди, спать в наших подъездах и т.д. Нам жителям будет просто страшно жить. А после освобождения осуждённый будет приходить сюда, потому что ему попросту идти будет некуда».
«Перенести в Усть-Брянь»
Член общественной палаты Бурятии Биликто Дугаров поддержал идею построить мультиколонию вблизи ТЭЦ-2.
- Я думаю, что этот проект отпускать нельзя. По моему мнению, если данная колония построилась на территории Стеклозавода, то микрорайон бы расцвёл. Однако, если они против, то объект нужно расположить возле ТЭЦ-2. Это также в городе и доступность хорошая. Нам, адвокатам, и всей судебной системе будет удобно добираться до работы. Что касается безопасности – это полный бред. У меня всё детство прошло возле СИЗО. В этой местности находится гимназия №33, о какой опасности может идти речь? Это самый спокойный район города, - сказал Дугаров.
Поспорил с ним депутат Народного Хурала Баир Цыренов.
- Во-первых, что касается примера СИЗО - это не место отсидки людей. Оправданные идут домой, а кого посадили, их переселяют в другие места. Это разные вещи, не нужно путать людей. Жители Стеклозавода давно отстаивают своё мнение, и мы их поддерживаем. С другой стороны, жители посёлка Энергетик поставлены в неравные условия. Информацию донесли до жителей Стеклозавода, они начали действовать, а у жителей Энергетика такой возможности не было, - заявил Цыренов.
Он отметил, что строительство мультиколонии – в целом хорошая идея. И предложил возвести колонию, к примеру, в селе Усть-Брянь Заиграевского района, подальше от города.
- Строительство нужное, если будут более современные тюрьмы и лучшие условия. Однако не ценой же интересов других граждан. Давайте выведем учреждение из города. В Усть-Брянь можно изучить ситуацию. Там есть остатки инфраструктуры, если люди согласны. 60 км не так много, думаю, Беликто Дугаров подтвердит, что у адвокатов высокие доходы. Деньги на бензин найдут съездить туда, - заявил Баир Цыренов.
Споры между двумя микрорайонами
Организаторы общественных слушаний оформили ящики для голосования. Перед началом мероприятия всем зарегистрированным участникам выдали листки с вариантами строительства – вблизи ТЭЦ-2 и в микрорайоне Стеклозавод. Понравившийся вариант предложили подписать и скинуть в урну.
Метод взбудоражил участников слушаний, поскольку не было варианта отказаться за оба места. Стоит отметить, что в зале большинство людей были из микрорайона Стеклозавод.
«Вы нас столкнули между двумя районами. Я, что, должен сейчас проголосовать за конкретный объект? Тут большинство стеклозаводцев, нам что тогда выбирать? От лица жителей посёлка Энергетик заверяю, мы все против размещения тюрьмы вблизи ТЭЦ-2. Найдите третий участок»,
«Я встаю на сторону Стеклозавода и Энергетика. Ищите третий вариант»,
«Когда Стеклозавод отстаивал себя, почему жители микрорайона Энергетик не пришли к нам и не предложили совместно увести тюрьму за город. Все сидели и ждали, что на «Стеколке» его воткнут и будет замечательно. Я их понимаю, но нас никто не поддержал!»,
«Всё, что угодно, но только не на Стеклозаводе»,
«Это абсолютно нечестно по отношению к Энергетику. Завтра мы принесём 10 тысяч подписей, если надо, - спорили жители.
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Валентин Атанов объяснил, что данные «бюллетени» были созданы для удобства. Кроме того, разрешалось прямо на листке отказаться от двух вариантов ответа.
- Нас очень много, хотим конструктива и диалога. Считаю, что мы замечательно поработали и благодарны за это. Эти бюллетени были сделаны для прозрачности, чтобы узнать ваше мнение, - рассказал Атанов.
Результаты голосования
Большинство участников публичных слушаний проголосовали за размещение будущего учреждения вблизи ТЭЦ-2.
Общие итоги:
13 голосов – за строительство вблизи Стеклозавода
94 голоса – за строительство вблизи ТЭЦ-2
50 голосов – против обоих вариантов
21 предложение признали недействительными.
Все прозвучавшие на слушаниях предложения будут внесены в протокол для последующего рассмотрения.
- Мы подготовим протокол публичного слушания, учитываем все предложения. Окончательное решение будет приниматься позже, в соответствии с регламентом. Грузим протокол, направляем в комиссию для дальнейшего рассмотрения, - сообщил Валентин Атанов.
На строительство нового объекта УФСИН федеральный бюджет направит более 20 млрд рублей. По планам, строительство должно завершиться в 2029 году.
«Включим патриотизм»: Как прошли публичные слушания по мультиколонии в Улан-Удэ
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