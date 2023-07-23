В Улан-Удэ устроили народный сход против «мегаколонии» на Стеклозаводе



В соцсетях недавно появилась запись, сделанная в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод. Местные жители собрались в сквере «Кристальный», чтобы выразить протест против строительства так называемой В соцсетях недавно появилась запись, сделанная в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод. Местные жители собрались в сквере «Кристальный», чтобы выразить протест против строительства так называемой мультиколонии



Недовольство по этому стеклозаводчане Недовольство по этому стеклозаводчане начали выражать в соцсетях ещё несколько дней назад и вот от слов перешли к делу. На видео, размещённом в telegram-канале «Весь Улан-Удэ», слышно, как люди дружно кричат: «Нет СИЗО на Стеклозаводе!». А одна из местных жительниц пояснила, почему они категорически против стройки.



- Начиная от переезда нас встречают развалины завода. Дальше расположены очистные, а если проехать чуть вправо, там центральное кладбище, – отметила она.



Кроме того, на «Стеколке» расположены РПНД, тубдиспансер и нефтебаза. Всё это, по мнению стеклозаводчан, «роняет рейтинг микрорайона». Не хватает, мол, только колонии. «СИЗО нам однозначно здесь не нужно, видеть мы его здесь не хотим», – констатировали они и призвали власти ещё раз подумать «над другим местом для локации» следственного изолятора.



В своего рода народном сходе приняли участие несколько десятков человек разного возраста. Люди хотят создать петицию и собрать максимальное количество подписей против строительства пенитенциарного учреждения, а потом идти с ней мэру города Игорю Шутенкову и главе Бурятии Алексею Цыденову. Ранее они заявляли, что намерены привлечь СМИ «для огласки этого беспредела».