23 июля

22 июля

21 июля

Популярное

В Улан-Удэ устроили народный сход против «мегаколонии» на Стеклозаводе

В Улан-Удэ устроили народный сход против «мегаколонии» на Стеклозаводе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители решили создать петицию и идти с ней к главе Бурятии

В соцсетях недавно появилась запись, сделанная в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод. Местные жители собрались в сквере «Кристальный», чтобы выразить протест против строительства так называемой мультиколонии.

Недовольство по этому стеклозаводчане начали выражать в соцсетях ещё несколько дней назад и вот от слов перешли к делу. На видео, размещённом в telegram-канале «Весь Улан-Удэ», слышно, как люди дружно кричат: «Нет СИЗО на Стеклозаводе!». А одна из местных жительниц пояснила, почему они категорически против стройки.

- Начиная от переезда нас встречают развалины завода. Дальше расположены очистные, а если проехать чуть вправо, там центральное кладбище, – отметила она.

Кроме того, на «Стеколке» расположены РПНД, тубдиспансер и нефтебаза. Всё это, по мнению стеклозаводчан, «роняет рейтинг микрорайона». Не хватает, мол, только колонии. «СИЗО нам однозначно здесь не нужно, видеть мы его здесь не хотим», – констатировали они и призвали власти ещё раз подумать «над другим местом для локации» следственного изолятора.

В своего рода народном сходе приняли участие несколько десятков человек разного возраста. Люди хотят создать петицию и собрать максимальное количество подписей против строительства пенитенциарного учреждения, а потом идти с ней мэру города Игорю Шутенкову и главе Бурятии Алексею Цыденову.  Ранее они заявляли, что намерены привлечь СМИ «для огласки этого беспредела».
колония СИЗО Стеклозавод

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ устроили народный сход против «мегаколонии» на Стеклозаводе
В Улан-Удэ устроили народный сход против «мегаколонии» на Стеклозаводе
Общество, 23.07.2023
Местные жители решили создать петицию и идти с ней к главе Бурятии
В Бурятии испортится погода
В Бурятии испортится погода
Общество, 23.07.2023
На республику скоро обрушатся ливни и град
Коренной наставник Далай ламы побывал в Аге
Коренной наставник Далай ламы побывал в Аге
Общество, 23.07.2023
Линг Ринпоче поразила 14-метровая статуя Будды Майдари
В Бурятии «пошли» первые грибы
В Бурятии «пошли» первые грибы
Общество, 23.07.2023
Жители одного из районов собирают их вёдрами
Боец из Бурятии собрал в столичном госпитале грузовик и Т-34
Боец из Бурятии собрал в столичном госпитале грузовик и Т-34
Общество, 23.07.2023
Раненый на СВО уроженец республики занялся военным моделированием
Жителям Бурятии рассказали, куда бежать во время грозы
Жителям Бурятии рассказали, куда бежать во время грозы
Общество, 23.07.2023
Спасатели советуют держаться подальше от водоёмов
Живущий в Москве бард воспел красоту Бурятии
Живущий в Москве бард воспел красоту Бурятии
Общество, 23.07.2023
Он презентовал новую композицию о малой родине
Уставший от «лакшери» Сергей Зверев приехал в деревню в Бурятии
Уставший от «лакшери» Сергей Зверев приехал в деревню в Бурятии
Общество, 23.07.2023
Отдыхающий в Тунке король гламура заявил, что ему «хочется какую-нибудь корову»
Постаревшему на 44 года селу Бурятии подарили новую детскую школу искусств
Постаревшему на 44 года селу Бурятии подарили новую детскую школу искусств
Общество, 23.07.2023
Её строительство обошлось в сто с лишним миллионов рублей
Через улан-удэнский аэропорт прошло 382 тысячи пассажиров
Через улан-удэнский аэропорт прошло 382 тысячи пассажиров
Общество, 23.07.2023
К концу года их число может возрасти в полтора раза
Отдыхающие на Байкале ребята из ДНР подружились с детьми из Бурятии
Отдыхающие на Байкале ребята из ДНР подружились с детьми из Бурятии
Общество, 23.07.2023
Они три недели проведут на берегу священного озера
В Бурятии стремительно растёт спрос на продавцов
В Бурятии стремительно растёт спрос на продавцов
Общество, 23.07.2023
Им готовы платить почти по 58 тысяч в месяц

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^