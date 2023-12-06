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Улан-удэнка, искусанная собаками, вновь отправилась на лечение в Москву

Улан-удэнка, искусанная собаками, вновь отправилась на лечение в Москву
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новость о лечении для Тани стала неожиданностью

Улан-удэнка, которую три года назад едва не загрызли насмерть собаки, вновь отправилась на лечение в Москву. Об этом Таня сообщила на своей страничке в соцсети.

- Я в Москве! Новость о том, что в этом году получится ещё раз съездить на операцию, обрушилась как снег на голову. Я уже и не надеялась, но всё поменялось, и я этому рада, - написала девушка.


Вчера она съездила в больницу, но пока конкретики по дальнейшему лечению нет. Приём перенесли на следующий день.

- Едем обратно в гостиницу, сказали: «Приезжайте завтра». Ехать обратно на такси было очень дорого – 2500 рублей. Решили ехать на автобусе, пока ждали, я замёрзла, – написала Таня.

Девушка пообещала делиться информацией о лечении в своём микроблоге.



Страшный инцидент произошёл в декабре 2020 года в микрорайоне Забайкальский, когда Тане было 20 лет. На улице стая собак набросилась на девушку и едва не загрызла насмерть. В том числе псы сильно искусали лицо, буквально не оставив живого места.

За жизнь девушки сначала боролись местные врачи, затем она проходила длительное лечение в Москве. В столицу её доставили спецбортом, финансирование выделило правительство Бурятии.

Какое-то время у Тани были зашиты оба глаза, как она обходилась в это время, она рассказывала в соцсетях. Сейчас она делится с подписчиками о своём состоянии, рассказывая истории из больницы и переживания тех времён.

Иногда подписчики задают некорректные вопросы, на них Таня отвечает тактично и весьма категорично. Например, летом многие просили опубликовать фотографию лица, на что девушка ответила строго: «Фото лица не будет!».

Таня признавалась, что после нападения боится собак, даже своего домашнего, который сидит на цепи.


собаки медицинская помощь

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