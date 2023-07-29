29 июля

28 июля

Популярное

Истерзанная собаками 22-летняя улан-удэнка рассказала, как снова обрела зрение

Истерзанная собаками 22-летняя улан-удэнка рассказала, как снова обрела зрение
Общество,  Фото:личная страница
Девушка раскрыла в соцсетях, что она увидела после нескольких месяцев темноты

22-летняя жительница бурятской столицы Таня, которая два с половиной года назад стала жертвой собачьей своры, опубликовала в соцсетях очередной пост. На этот раз – про то, как потеряла, а потом опять обрела зрение спустя 6-7 месяцев. Девушка после того страшного инцидента перенесла несколько операций, в том числе – на глазах.

После хирургического вмешательства Таня не могла открыть их несколько дней из-за отёка.

- Я была в ожидании и мне было страшно, поскольку за месяц до операции врачи сказали, что я, возможно, не смогу моргать, будет конъюнктивит, а глаз придётся постоянно увлажнять, – вспоминает она. – Из всего перечисленного они были правы в последнем. Наступил день обхода. Академик открыл повязку – посмотреть, как идёт заживление. Я увидела световых блики и немного позже – тень от рук. Похоже, как когда в фильмах надевают очки ночного видения. Но дальше рук – ничего.

После перевязки девушка приподняла повязку и её взгляд упал на собственные руки.

- Было размыто, будто под фильтром. Ощущение, будто играю в видеоигру от первого лица. Смогла увидеть подаренные мне мягкие игрушки, но цвета были немного искажены. Постепенно дистанция обзора увеличивалась и всё приходило в норму. На следующий день снова забрали на перевязку, – отметила улан-удэнка.

В процессе Таня смогла увидеть лечащего врача и маму.

- Всё немного под наклоном, но со временем это прошло. Увидела палату. Вид из окна – как всё это на самом деле. Тяжело оказалось смотреть на шрамы, на себя. Ожидание и реальность очень отличались, – заключила она.

Ранее улан-удэнка рассказала, как почти полгода безвылазно провела в в клиническом центре имени Сеченова в Москве. Она призналась, что развлекалась там как могла.

нападение собаки пострадавшие больница операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии развернётся фестиваль-конкурс «Мы вместе»
В Бурятии развернётся фестиваль-конкурс «Мы вместе»
Общество, 29.07.2023
Финал состоится летом следующего года
ДФО и Африка будут готовить студентов для проектов в горном деле
ДФО и Африка будут готовить студентов для проектов в горном деле
Общество, 29.07.2023
Стороны планируют наладить обмен преподавателями и реализовать научно-производственные проекты
В Бурятии состоится «Фестиваль черёмухи»
В Бурятии состоится «Фестиваль черёмухи»
Общество, 29.07.2023
Его проведут в кяхтинском селе
В Агинском округе проведут турниры по новой народной игре
В Агинском округе проведут турниры по новой народной игре
Общество, 29.07.2023
Музейное сообщество разработало напольную игру «Баргай»
Юрий Подоляка на форуме «ProДФО»: От того, какая страна победит, будет зависеть развитие цивилизации
Юрий Подоляка на форуме «ProДФО»: От того, какая страна победит, будет зависеть развитие цивилизации
Общество, 29.07.2023
В Бурятии 28 июля прошёл патриотический медиафорум «ProДФО: Все для Победы!». Мероприятие, проходившее в БГУ, посвящалось проблеме патриотического воспитания и работе средств-масс медиа в условиях конфликта на Донбассе, оно собрало политических деятелей, общественников, журналистов
В Бурятии сельчане пожаловались на «летающие» по улице вакуумки и грузовики
В Бурятии сельчане пожаловались на «летающие» по улице вакуумки и грузовики
Общество, 29.07.2023
Люди сообщили, что от их рёва утром невозможно открыть окна
В Бурятии проходит международный турнир на призы Бориса Будаева
В Бурятии проходит международный турнир на призы Бориса Будаева
Общество, 29.07.2023
В турнире участвуют более 130 спортсменов из трёх стран. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Из Кяхты в Монголию отправится научная экспедиция
Из Кяхты в Монголию отправится научная экспедиция
Общество, 29.07.2023
Учёные пройдут по маршруту путешественника Петра Козлова
В Бурятии стартовал приём заявок на научные гранты
В Бурятии стартовал приём заявок на научные гранты
Общество, 29.07.2023
Исследования поддержат по 16 направлениям
В Улан-Удэ отметят День шахмат сеансом одновременной игры
В Улан-Удэ отметят День шахмат сеансом одновременной игры
Общество, 29.07.2023
Также состоится встреча с международным гроссмейстером Инной Ивахиновой
В этом году спортсмены Иркутской области завоевали более 680 медалей
В этом году спортсмены Иркутской области завоевали более 680 медалей
Общество, 29.07.2023
Из них 43 награды выиграны на международных стартах
В Бурятии впервые реализовали программу «Стартап как диплом»
В Бурятии впервые реализовали программу «Стартап как диплом»
Общество, 29.07.2023
Студенты защитили дипломы в виде бизнес-проектов
В Улан-Удэ до +35 градусов
В Улан-Удэ до +35 градусов
Общество, 29.07.2023
Осадков в бурятской столице не ожидается 
Бурятия впервые примет офф-роуд-гонку «RFC Russia»
Бурятия впервые примет офф-роуд-гонку «RFC Russia»
Общество, 28.07.2023
Она стартует завтра, 29 июля, в Прибайкальском районе
На Ольхоне стартовал финал всероссийского кинофестиваля
На Ольхоне стартовал финал всероссийского кинофестиваля
Общество, 28.07.2023
На Байкале наградят лауреатов фестиваля «От чистого истока»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^