Истерзанная собаками 22-летняя улан-удэнка рассказала, как снова обрела зрение

22-летняя жительница бурятской столицы Таня, которая два с половиной года назад стала жертвой собачьей своры, опубликовала в соцсетях очередной пост. На этот раз – про то, как потеряла, а потом опять обрела зрение спустя 6-7 месяцев. Девушка после того страшного инцидента перенесла несколько операций, в том числе – на глазах.
После хирургического вмешательства Таня не могла открыть их несколько дней из-за отёка.
- Я была в ожидании и мне было страшно, поскольку за месяц до операции врачи сказали, что я, возможно, не смогу моргать, будет конъюнктивит, а глаз придётся постоянно увлажнять, – вспоминает она. – Из всего перечисленного они были правы в последнем. Наступил день обхода. Академик открыл повязку – посмотреть, как идёт заживление. Я увидела световых блики и немного позже – тень от рук. Похоже, как когда в фильмах надевают очки ночного видения. Но дальше рук – ничего.
После перевязки девушка приподняла повязку и её взгляд упал на собственные руки.
- Было размыто, будто под фильтром. Ощущение, будто играю в видеоигру от первого лица. Смогла увидеть подаренные мне мягкие игрушки, но цвета были немного искажены. Постепенно дистанция обзора увеличивалась и всё приходило в норму. На следующий день снова забрали на перевязку, – отметила улан-удэнка.
В процессе Таня смогла увидеть лечащего врача и маму.
- Всё немного под наклоном, но со временем это прошло. Увидела палату. Вид из окна – как всё это на самом деле. Тяжело оказалось смотреть на шрамы, на себя. Ожидание и реальность очень отличались, – заключила она.
Ранее улан-удэнка рассказала, как почти полгода безвылазно провела в в клиническом центре имени Сеченова в Москве. Она призналась, что развлекалась там как могла.