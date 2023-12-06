Мэрия Улан-Удэ сообщила, какие дороги отремонтируют в 2024 году

Работы начнут весной

В следующем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 12 участков дорог общей протяжённостью 18 км 470 м. На масштабные работы из федерального бюджета выделено 700 млн рублей, сообщила пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

- С первыми тёплыми днями следующего года мы опять начнём ремонтную кампанию. Особое внимание будет уделяться доступности – подрядчики должны обеспечить безбарьерную среду: заниженные бордюры, удобные съезды, тактильную плитку у пешеходных переходов, - заявил Цокто Лубсанов, замдиректора МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Ещё один основной критерий нацпроекта – ремонтируемая дорога должна обеспечивать подъездной путь к социально значимым объектам – школам, детским садам, больницам. Так, в ремонтную кампанию следующего года попали такие улицы как Бабушкина, проспект 50-летия Октября, Октябрьская, Борсоева, Снежная в микрорайоне Исток и другие.



В 2023 году завершён ремонт 25 участков дорог общей протяжённостью 30 км.



- Разница в протяжённости и количестве объектов в этом и следующем году связана с ремонтом основных магистральных дорог города, таких как ул. Борсоева, Иволгинская, Ключевская, Октябрьская. На данных улицах количество полос движения от двух до трёх и, соответственно, больше площадь асфальтирования покрытия проезжей части, - подчеркнул Цокто Лубсанов.



Смотрите список планируемых к ремонту дорог в карточках.

