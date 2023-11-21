Иркутская область примет детский фестиваль Сергея Безрукова

Для жителей региона подготовят специальную программу
В Иркутской области в 2024 году пройдёт специальная программа большого детского фестиваля Сергея Безрукова «Эхо БДФ» (6+). Это один из пунктов соглашения о сотрудничестве между регионом и фондом поддержки и развития социокультурных проектов известного актёра Сергея Безрукова. Церемония состоялась в День Сибирского федерального округа на международной выставке-форуме «Россия» (6+) на стенде Иркутской области на ВДНХ.
- Специальная программа большого детского фестиваля «Эхо БДФ» проходит в разных регионах страны. Теперь в неё вошла Иркутская область. Нас ждёт целая неделя искусства для детей. При поддержке губернатора Иркутской области Игоря Кобзева состоятся показы лучших спектаклей, кино- и анимационных фильмов, творческие лаборатории, презентации качественной детской литературы и содержательные образовательные проекты для профессионалов театральной сферы и учащихся детских театральных студий, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
В Иркутской области в рамках спецпрограммы творческие встречи проведёт художественный руководитель фестиваля, народный артист России Сергей Безруков. В течении четырёх дней для 100 детей-участников любительских театров со всей Иркутской области состоятся мастер-классы именитых педагогов по вокалу, технике речи, сценическому движению и бою. В рамках деловой программы состоится двухдневная образовательная программа для руководителей учреждений культуры региона.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области, спектакли для детей и юношества покажут шесть театральных коллективов из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы. Все они становились победителями большого детского фестиваля в разные годы его проведения. Спектакли пройдут на четырёх площадках в Иркутске. Также сюда приедут три молодых режиссёра, в рамках творческой лаборатории они создадут эскизы спектаклей для молодёжной аудитории.
В иркутских кинотеатрах будут представлены фильмы и анимация, которые стали победителями фестиваля в 2023 году. В библиотеках и частных книжных пространствах Иркутска запланированы встречи с современными детскими авторами.
- В регион приедут победители большого детского фестиваля в разных номинациях. Мы два года готовили это мероприятие и надеемся, что иркутская публика его ждёт. Для меня и генерального директора «Большого детского фестиваля» Ирины Савиловой – это личное счастье, потому что мы родились в Иркутске и, наконец, сможем привезти наш большой проект землякам, - рассказала Лариса Вильясте, директор фонда поддержки и развития социокультурных проектов, который организует «Большой детский фестиваль».
Возрастное ограничение: 6+.
Иркутская область примет детский фестиваль Сергея Безрукова
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