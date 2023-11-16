В республике появилась еще одна мера поддержки участников спецоперации
В Бурятии участникам специальной военной операции бесплатно будут предоставлять в собственность земельные участки.
Соответствующий закон приняли на сессии Народного Хурала 16 ноября.
- Согласно принятым на очередной сессии Народного Хурала изменениям в республиканский закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», участники СВО имеют право на однократное бесплатное предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, занятых принадлежащими им жилыми домами, а также земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду указанным лицам по истечении трёх лет с момента заключения такого договора, - прокомментировал депутат Артем Митапов.
Принятым законом определены и права членов семей погибшего участника СВО. Вдовы, не вступившие в повторный брак, родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, очно обучающиеся в вузах и ссузах, также имеют право на приобретение в собственность земельных участков.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее в Бурятии участников СВО освободили от уплаты транспортного налога на два года. Кроме того, в республике действует ряд других льгот, вроде внеочередного устройства детей в детские сады, бесплатного посещения особо охраняемых природных территорий регионального значения (13 заказников, 57 памятников природы со всем многообразием целебных источников) и др. Супругам и вдовам участников СВО, воспитывающих детей-дошкольников, полагается сокращённый рабочий день.
В Бурятии участникам СВО будут бесплатно выдавать земельные участки
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