В Улан-Удэ детям участников СВО помогают с устройством в детсады и школы

С момента начала специальной военной операции более 90 детей перевели из одного детсада в другой



В Улан-Удэ дети отцов, участвующих или участвовавших в специальной военной операции, имеют право внеочередного предоставления места в детских садах, сообщила администрация города. Для решения вопроса по предоставлению места необходимо обратиться в комитет по образованию с заявлением и документом, подтверждающим участие отца ребёнка в специальной военной операции либо документ, подтверждающий мобилизацию.



- С момента начала специальной военной операции в Улан-Удэ 96 детей переведено из одного детского сада в другой, 85 детей направлены в детские сады города, - сообщили в комитете по образованию.



Что касается школ, то дети участников спецоперации зачисляются в школы в соответствии с порядком приёма на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 года № 458. Согласно порядку учащиеся зачисляются в первую очередь в школы по месту жительства или в школы, имеющие свободные места, по заявлению родителей.



- Это связано с необходимостью соблюдения требований СанПиН к наполняемости классов и соблюдения коэффициента переуплотнения и перехода на трёхсменное обучение, в частности в гимназиях, в школах центральной части города и микрорайонах с плотной застройкой. На сегодня поступило три обращения по школам, все они оперативно решены, - отметили в комитете.



В соответствии с законом Бурятии № 2124-IV внеочередным правом зачисления в школы обладают дети погибших или получивших инвалидность 1 группы вследствие военной травмы военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирии.



Также согласно указу главы Бурятии от 23.08.2022 № 176 «О дополнительных гарантиях отдельным категориям граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», внеочередное право зачисления в муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации имеют дети лиц, уволившихся либо оформивших отпуск без сохранения заработной платы в целях участия в специальной военной операции и заключивших контракт о прохождении военной службы на срок от 3 месяцев и более в именном подразделении Республики Бурятия - мотострелковый батальон «Байка, в подразделениях 36-й общевойсковой армии, в войсковой части 32364.



По вопросу внеочередного предоставления места в детском саду жители могут обратиться в комитет по образованию по ул. Советская, 23, каб. №14. Для консультации по школам можно обратиться по тел.: 21-46-71, 21-04-43.





