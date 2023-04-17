В Бурятии супругам и вдовам участников СВО сократили рабочий день









В Бурятии ввели сокращённый рабочий день для супругов и вдов участников СВО, воспитывающих детей-дошкольников. Рабочий день для них сокращён на один час, при этом заработная плата сохранена, как за полный. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.- Плюсом ко всем уже действующим мерам поддержки семей наших военнослужащих мы утвердили ещё одну – супругам участников спецоперации рабочий день сокращён на один час при наличии детей дошкольного возраста. При этом сохраняется заработная плата за полный рабочий день. На это имеют право и бывшие супруги, и вдовы - до вступления в повторный брак – при наличии совместных детей дошкольного возраста, - написал глава.Норма распространена на сотрудниц государственных органов Бурятии и подведомственных им госорганизациям. Территориальным органам федеральной власти, муниципальным образованиям, коммерческим фирмам и частным предприятиям только рекомендовано последовать этому примеру. Приказывать им власти республики не вправе.Также, независимо от ранее утверждённого графика отпусков, супруги участников спецоперации могут попросить отпуск в период нахождения в отпуске своего мужа. «Отпуска у наших защитников две недели и, конечно, им хочется провести это время вместе со всей семьей», - пояснил Алексей Цыденов.