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У театра «Байкал» появится в Улан-Удэ собственное здание почти за пять миллиардов

У театра «Байкал» появится в Улан-Удэ собственное здание почти за пять миллиардов
Общество, 
Глава Бурятии заявил, что оно станет настоящим украшением города

Ещё в начале весны стало известно, что в столице Бурятии появится отдельное здание для театра песни и танца «Байкал». Об этом тогда рассказал в соцсетях глава РБ Алексей Цыденов.

- Заключили контракт с подрядчиком. Сейчас ведутся подготовительные работы на стройплощадке. В скором времени приступают непосредственно к строительству универсального концертного зала, – написал руководитель республики на своей странице во «ВКонтакте».



Он добавил, что будущий театрально-культурный центр расположится в границах сразу трёх улиц – Советская, Свободы и Каландаришвили на набережной Селенги. А недавно Цыденов сообщил: его строительство проинвестирует компания «Инфратех Концессии». На это выделят 4 миллиарда 700 миллионов рублей, причём 1,7 млрд – из федерального бюджета в виде капитального гранта.

- Оставшиеся средства в последующем направит Минвостокразвития РФ в рамках программы «Дальневосточная концессия», – заявил глава региона в соцсетях. – Современному театрально-культурному центру «Байкал» быть! Ещё с момента объединения государственного ансамбля «Бадма Сэсэг», ансамбля песни и танца «Байкал» и оркестра национальных инструментов при БГТРК в государственный театр «Байкал» в 2005 году вся республика мечтала о строительстве собственного здания для него. Благодаря решению и поручению президента России Владимира Путина мечта начала претворяться в жизнь.



Цыденов напомнил, что минувшей весной глава государства одобрил мастер-план по развитию Улан-Удэ, в рамках которого и возведут ТКЦ. Соответствующее соглашение власти республики подписали накануне.

В центре будут два зала: малый на 300 и основной – на 1000 мест, амфитеатр, балконы, оркестровая яма и сцена для спектаклей, шоу-программ, музыкальных и балетных постановок – причём со всеми необходимыми технологическими помещениями и современным оборудованием. Кроме того, в здании площадью в 18 с лишним тысяч квадратных метров разместятся четыре балетных, хоровой, оркестровый и репетиционный залы, вокальные кабинеты и классы, студии звукозаписи и видеозаписи и фотостудия.

Облагородить хотят и прилегающую территорию – там обустроят театральную площадь и летнюю фестивальную площадку.

- Комплекс станет настоящим украшением Улан-Удэ и будет способствовать сохранению культурного наследия, реализации культурного потенциала нашей республики. Работаем! – заключил глава Бурятии.
театр "Байкал" строительство глава Бурятии

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