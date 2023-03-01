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В Улан-Удэ положили начало строительству здания для театра «Байкал»

В Улан-Удэ положили начало строительству здания для театра «Байкал»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оно расположится недалеко от Селенги

В Улан-Удэ в 2023 году начнут возводить здание для театра песни и танца «Байкал». Об этом рассказал  в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.

- Заключили контракт с подрядчиком. Сейчас ведутся подготовительные работы на стройплощадке. В скором времени приступают непосредственно к строительству универсального концертного зала, – написал руководитель республики на своей странице во «ВКонтакте».

Будущий театрально-культурный центр, по его словам, будет большой и расположится в границах сразу трёх улиц – Советская, Свободы и Каландаришвили в районе набережной Селенги.

Как сообщал «Байкал-Daily», строительство продлится три года и обойдётся в 3 с лишним миллиарда рублей. Деньги на эти цели выделили в рамках дальневосточной субсидии.

В центре будут два зала: малый на 300 и основной – на 1000 мест, амфитеатр, балконы, оркестровая яма и сцена для спектаклей, шоу-программ, музыкальных и балетных постановок – причём со всеми необходимыми технологическими помещениями и современным оборудованием. Кроме того, в здании разместятся четыре балетных, хоровой и оркестровый репетиционные залы, восемь ансамблевых и шесть сольных вокальных кабинетов, два вокальных класса, студии звукозаписи и видеозаписи и фотостудия. На улице обустроят театральную площадь и летнюю фестивальную площадку.
театр "Байкал" строительство Цыденов

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