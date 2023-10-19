Местных жителей призвали прекратить это и пригрозили им спецкомиссией
Жители Тарбагатая засоряют канализацию в многоквартирных домах. Об этом рассказали в районной группе «Тарбагатай-инфо. 24/7». Руководитель МУП ЖКХ «Коммунальщик» Валерий Вторушин заявил, что такие случаи в последнее время участились.
- При устранении заторов находят инородные предметы – большие куски тряпок, ботву от овощей. И, более того, некоторые выбрасывают даже строительный мусор, – отметил Вторушин.
Чтобы справиться с последствиями, приходится привлекать специальную технику из Улан-Удэ, а расходы на это в тариф не заложены. Сельчан призвали использовать централизованную систему канализации строго по назначению. При повторном нарушении пообещали создать комиссию, которая, в свою очередь, примет соответствующие решения.
В райцентре в Бурятии канализацию забили тряпками и ботвой
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