В райцентре в Бурятии канализацию забили тряпками и ботвой

Местных жителей призвали прекратить это и пригрозили им спецкомиссией



Жители Тарбагатая засоряют канализацию в многоквартирных домах. Об этом рассказали в районной группе «Тарбагатай-инфо. 24/7». Руководитель МУП ЖКХ «Коммунальщик» Валерий Вторушин заявил, что такие случаи в последнее время участились.



- При устранении заторов находят инородные предметы – большие куски тряпок, ботву от овощей. И, более того, некоторые выбрасывают даже строительный мусор, – отметил Вторушин.



Чтобы справиться с последствиями, приходится привлекать специальную технику из Улан-Удэ, а расходы на это в тариф не заложены. Сельчан призвали использовать централизованную систему канализации строго по назначению. При повторном нарушении пообещали создать комиссию, которая, в свою очередь, примет соответствующие решения.