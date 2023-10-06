06 октября

05 октября

Популярное

В Бурятии рассказали о незаметной работе охотоведов

В Бурятии рассказали о незаметной работе охотоведов
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
«Охотовед готовит целый лесной ресторан», - делятся в Бурприроднадзоре

Сегодня отмечается Всемирный день охраны мест обитаний - международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.

Охотоведы - это специалисты, которые знают все про дикую природу. Не просто знают, но и любят и оберегают. Охотовед Евгений Конопелько проводит биотехнические мероприятия - подготовку к зиме.


- Охотовед готовит целый лесной ресторан. Это вкусняшки - сено, берёзовые веники, подкормочные поля с овсом и рапсом, овощи - капуста, морковь и даже, не поверите, очищенный кедровый орех на десерт. Плюс солонцы - кормушки с минеральной солью, которая необходима для жизнедеятельности диких животных, особенно для копытных, - сообщает Бурприроднадзор.

Так проходит незаметная, но очень важная работа с целью сохранения численности животного мира.

Бурприроднадзор охотовед дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье отметили День беременных
В Забайкалье отметили День беременных
Общество, 06.10.2023
Для женщин устроили концерт и мастер-класс 
В Бурятии рассказали о незаметной работе охотоведов
В Бурятии рассказали о незаметной работе охотоведов
Общество, 06.10.2023
«Охотовед готовит целый лесной ресторан», - делятся в Бурприроднадзоре 
Педагог из Иркутской области получила благодарственное письмо президента России
Педагог из Иркутской области получила благодарственное письмо президента России
Общество, 06.10.2023
Вручение состоялось на форуме классных руководителей
Аэропорт Читы начал работу с федеральным экспертом
Аэропорт Читы начал работу с федеральным экспертом
Общество, 06.10.2023
Забайкальский край вступил в национальный проект «Производительность труда»
Жители Бурятии могут сообщить о нелегалах
Жители Бурятии могут сообщить о нелегалах
Общество, 06.10.2023
Проходит второй этап операции «Нелегал - 2023»
В посёлке Бурятии пострадавшего от собак телёнка отправили на убой
В посёлке Бурятии пострадавшего от собак телёнка отправили на убой
Общество, 06.10.2023
После нападения на животное там вплотную взялись за домашних псов
Студенты и школьники Улан-Удэ убираются на улицах Улан-Удэ
Студенты и школьники Улан-Удэ убираются на улицах Улан-Удэ
Общество, 06.10.2023
Они активно участвуют в месячнике чистоты
В Бурятском театре драмы сменился худрук
В Бурятском театре драмы сменился худрук
Общество, 06.10.2023
Минкульт не стал продлевать контракт с Саяном Жамбаловым
У моста в Улан-Удэ собрали 20 мешков мусора
У моста в Улан-Удэ собрали 20 мешков мусора
Общество, 06.10.2023
Там валялись старые покрышки и стеклянные бутылки
В районе Бурятии готовятся к открытию обновлённой ЦРБ
В районе Бурятии готовятся к открытию обновлённой ЦРБ
Общество, 06.10.2023
Ремонт двух отделений больницы обошёлся в 10 миллионов 
На севере Бурятии провалили капремонт шести домов
На севере Бурятии провалили капремонт шести домов
Общество, 06.10.2023
Подрядчик основательно затянул с обновлением электросетей и попал в чёрный список
Житель Бурятии продаёт рублёвую монету 1964 года за полмиллиона
Житель Бурятии продаёт рублёвую монету 1964 года за полмиллиона
Общество, 06.10.2023
По словам продавца, в прошлый раз такую монету купили на аукционе за 3,5 млн рублей
В Иркутской области полицейские помогли водителю фуры
В Иркутской области полицейские помогли водителю фуры
Общество, 06.10.2023
Мужчина сломался посреди федеральной трассы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^