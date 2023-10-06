В Бурятии рассказали о незаметной работе охотоведов









Сегодня отмечается Всемирный день охраны мест обитаний - международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.Охотоведы - это специалисты, которые знают все про дикую природу. Не просто знают, но и любят и оберегают. Охотовед Евгений Конопелько проводит биотехнические мероприятия - подготовку к зиме.- Охотовед готовит целый лесной ресторан. Это вкусняшки - сено, берёзовые веники, подкормочные поля с овсом и рапсом, овощи - капуста, морковь и даже, не поверите, очищенный кедровый орех на десерт. Плюс солонцы - кормушки с минеральной солью, которая необходима для жизнедеятельности диких животных, особенно для копытных, - сообщает Бурприроднадзор.Так проходит незаметная, но очень важная работа с целью сохранения численности животного мира.