В Бурятии рассказали о незаметной работе охотоведов

«Охотовед готовит целый лесной ресторан», - делятся в Бурприроднадзоре
Сегодня отмечается Всемирный день охраны мест обитаний - международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.
Охотоведы - это специалисты, которые знают все про дикую природу. Не просто знают, но и любят и оберегают. Охотовед Евгений Конопелько проводит биотехнические мероприятия - подготовку к зиме.
- Охотовед готовит целый лесной ресторан. Это вкусняшки - сено, берёзовые веники, подкормочные поля с овсом и рапсом, овощи - капуста, морковь и даже, не поверите, очищенный кедровый орех на десерт. Плюс солонцы - кормушки с минеральной солью, которая необходима для жизнедеятельности диких животных, особенно для копытных, - сообщает Бурприроднадзор.
Так проходит незаметная, но очень важная работа с целью сохранения численности животного мира.
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«Охотовед готовит целый лесной ресторан», - делятся в Бурприроднадзоре
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