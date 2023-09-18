В дацане Бурятии ламы освятили статуи Будды Майдари

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Обряд прошёл в Бичурском районе



16 сентября в Шибертуйском дацане Бичурского района Бурятии провели освящение статуи Будды Майдари (Майтреи). Ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России совершили обряд под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова.



Статуя выполнена мастером Анатолием Шоболовым. Высота скульптуры выше 3 метров 50 см. Статуя сделана на средства верующих Шибертуйского дацана.



- Считается, что каждый, кто встретится с статуей Будды Майдари, имеют шанс встретиться с ним, - сообщили в пресс-службе Сангхи.



Напомним, что в отличие от других будд Майтрею обычно изображают сидящем на троне со спущенными вниз ногами. Его характерными атрибутами являются: золотистый цвет кожи, ступа, ваза с напитком бессмертия (амритой) и колесо Дхармы. Согласно учению Махаяны Будда Майтрея пребывает в обители Тушита, проповедует там учение небожителям в ожидании времени, когда сможет сойти на Землю. Перед его рождением на планете Земля вырастет и распустится цветок невообразимой красоты – Удумбар.

