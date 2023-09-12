В Бурятии зоозащитники поймали неуловимую «бесполую» собачку









В апреле 2021-го в столице Бурятии тоже бегал обросший пёс. Его подобрали представители волонтёрской организации «Право на жизнь 03». Животное, пол которого, кстати, тоже определить сразу не удалось, назвали Лохматуш. Часть колтунов срезали, чтобы ему было легче ходить, но он вырвался и убежал. Потом собаку всё-таки настигли и посадили в вольер.

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» – новая подопечная. Или подопечный. Просто животное обросло до такой степени, что волонтёры даже не смогли определить его пол. Между собой ребята называют собачку Барашек Шон и овечка Долли.О четвероногом, похожем на лохматое нечто из-за свалявшейся шерсти, зоозащитникам рассказали жители Бурятии. Они не раз отправляли фото собаки и просили о помощи. Указывали и место, где её видели. Попытки поймать животное продолжались три недели, но были тщетными.- Когда мы приезжали, на месте его уже не было. Если честно, уже опустили руки, – признались в организации.В итоге лохматое чудо всё же удалось изловить под покровом ночи. Сейчас собачка на передержке у одной из представительниц фонда. Она готовится к походу к грумеру.