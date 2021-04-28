Псу дали кличку Лохматуш
В Улан-Удэ добровольцы помогут сильно обросшей собаке. Бедного пса обнаружили в запущенном состоянии в Сосновом бору, рассказали представители волонтёрской организации «Право на жизнь».
- Девочки, я его поймала наконец-то, всё, я повезла его. Малыш бедный, он такой тяжелый от этих колтунов, вообще кошмар. Слава богу, - говорит на видео одна из девушек-волонтёров.
Волонтёры на сегодня частично подстригли собаку, освободив от части колтунов.
Сейчас проводится сбор средств, чтобы оплатить услуги грумера, специалиста по уходу за домашними животными – другими словами, парикмахера собак и кошек. Скорее всего, пёс освободится от «груза» 13 мая – это ближайшее свободное время у грумера.
- Пока мы не знаем пол собаки, пока назвали его (её) Лохматуш. Нам очень нужна помощь в оплате грумера. Ищем домашнюю передержку, так как ей будет холодно в вольере, одежду, лежанку, осмотр врача, лекарства и т.д., хорошее питание, - поделились добровольцы.
Горожане активно перечисляют деньги, отмечая, что средства - «Лохматушу на пострижку». Добровольцы в соцсети обещают выложить снимок животного после всех процедур.
В Улан-Удэ спасают сильно заросшую собаку
Общество, Фото:
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