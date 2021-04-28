 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

В Улан-Удэ спасают сильно заросшую собаку

В Улан-Удэ спасают сильно заросшую собаку
Общество,  Фото:"Право на жизнь"
Псу дали кличку Лохматуш

В Улан-Удэ добровольцы помогут сильно обросшей собаке. Бедного пса обнаружили в запущенном состоянии в Сосновом бору, рассказали представители волонтёрской организации «Право на жизнь».

- Девочки, я его поймала наконец-то, всё, я повезла его. Малыш бедный, он такой тяжелый от этих колтунов, вообще кошмар. Слава богу, - говорит на видео одна из девушек-волонтёров.

Волонтёры на сегодня частично подстригли собаку, освободив от части колтунов.

Сейчас проводится сбор средств, чтобы оплатить услуги грумера, специалиста по уходу за домашними животными – другими словами, парикмахера собак и кошек. Скорее всего, пёс освободится от «груза» 13 мая – это ближайшее свободное время у грумера.

- Пока мы не знаем пол собаки, пока назвали его (её) Лохматуш. Нам очень нужна помощь в оплате грумера. Ищем домашнюю передержку, так как ей будет холодно в вольере, одежду, лежанку, осмотр врача, лекарства и т.д., хорошее питание, - поделились добровольцы.

Горожане активно перечисляют деньги, отмечая, что средства - «Лохматушу на пострижку». Добровольцы в соцсети обещают выложить снимок животного после всех процедур.
собаки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске хирурги сохранили лицо попавшему под бензопилу ребёнку
В Иркутске хирурги сохранили лицо попавшему под бензопилу ребёнку
Общество, 28.04.2021
«Собирали как пазл», - рассказали об ювелирной операции врачи
В Бурятии лесники и дети собрали тонну мусора в лесу
В Бурятии лесники и дети собрали тонну мусора в лесу
Общество, 28.04.2021
Стали чище берега озера Баранчеевское
В Бурятии сельчанам приходится переходить реку по доске
В Бурятии сельчанам приходится переходить реку по доске
Общество, 28.04.2021
Людям приходится рисковать по пути на работу
В улан-удэнском кафе выявлено нарушение
В улан-удэнском кафе выявлено нарушение
Общество, 28.04.2021
Виновные лица привлечены к административной ответственности
Пьяный улан-удэнец с ножом напал на офисы микрозаймов
Пьяный улан-удэнец с ножом напал на офисы микрозаймов
Общество, 28.04.2021
Мужчине не хватало денег на выпивку 
В Бурятии ветерану войны исполнилось 95 лет
В Бурятии ветерану войны исполнилось 95 лет
Общество, 28.04.2021
Василия Курмазова поздравили с юбилеем сотрудники больницы, где он проходит сейчас лечение
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 3 млн рублей
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 3 млн рублей
Общество, 28.04.2021
Аферисты представились сотрудниками банка 
В Бурятии ещё 54 человека излечились от коронавируса за сутки
В Бурятии ещё 54 человека излечились от коронавируса за сутки
Общество, 28.04.2021
Темпы заболеваемости коронавирусом по-прежнему невысокие

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^