В Улан-Удэ спасают сильно заросшую собаку

Псу дали кличку Лохматуш



В Улан-Удэ добровольцы помогут сильно обросшей собаке. Бедного пса обнаружили в запущенном состоянии в Сосновом бору, рассказали представители волонтёрской организации «Право на жизнь».



- Девочки, я его поймала наконец-то, всё, я повезла его. Малыш бедный, он такой тяжелый от этих колтунов, вообще кошмар. Слава богу, - говорит на видео одна из девушек-волонтёров.



Волонтёры на сегодня частично подстригли собаку, освободив от части колтунов.



Сейчас проводится сбор средств, чтобы оплатить услуги грумера, специалиста по уходу за домашними животными – другими словами, парикмахера собак и кошек. Скорее всего, пёс освободится от «груза» 13 мая – это ближайшее свободное время у грумера.



- Пока мы не знаем пол собаки, пока назвали его (её) Лохматуш. Нам очень нужна помощь в оплате грумера. Ищем домашнюю передержку, так как ей будет холодно в вольере, одежду, лежанку, осмотр врача, лекарства и т.д., хорошее питание, - поделились добровольцы.



Горожане активно перечисляют деньги, отмечая, что средства - «Лохматушу на пострижку». Добровольцы в соцсети обещают выложить снимок животного после всех процедур.

