Отопительный сезон на севере Бурятии может начаться через день

Батареи в Северобайкальске, возможно, потеплеют уже 11 сентября
Новый отопительный сезон в Северобайкальске, возможно, начнётся уже в ближайший понедельник, 11 сентября. Соответствующее распоряжение подписал на днях мэр города Олег Котов.
Правда, батареи в домах потеплеют, если среднесуточная температура воздуха будет ниже 8°С, рассказали в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily»
, в столице республики отопительный сезон стартует в четверг, 14-го числа. При этом тепло появится не сразу во всех МКД. Его будут давать постепенно, в течение десяти дней.
Батареи в Северобайкальске, возможно, потеплеют уже 11 сентября
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