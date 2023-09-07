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Отопительный сезон стартует в Улан Удэ 14 сентября

Отопительный сезон стартует в Улан Удэ 14 сентября
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мэр подписал распоряжение

Отопительный сезон в Улан-Удэ начнётся 14 сентября. Распоряжение об этом подписал мэр Игорь Шутенков.

До 14 сентября руководители городских предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями тепловой энергии, должны подготовить объекты к началу отопительного сезона, сообщили в комитете городского хозяйства.

- ПАО «ТГК-14», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Улан-Удэстальмост», ООО «Строительная индустрия», ООО «Тепловые энергетические системы» и другие должны обеспечить готовность ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, своих котельных и тепловых сетей к запуску, а также заполнение и подключение систем теплопотребления и всех потребителей, - сказал заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Организации и предприятия, управляющие городским жилищным фондом, а также ТСЖ должны подготовить внутридомовые сети с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному сезону.

В мэрии отметили, что запуск потребителей «будет осуществляться в течение 10 дней для равномерной подачи тепла и регулировки гидравлического режима».

отопительный сезон

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