Отопительный сезон стартует в Улан Удэ 14 сентября

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мэр подписал распоряжение



Отопительный сезон в Улан-Удэ начнётся 14 сентября. Распоряжение об этом подписал мэр Игорь Шутенков.



До 14 сентября руководители городских предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями тепловой энергии, должны подготовить объекты к началу отопительного сезона, сообщили в комитете городского хозяйства.



- ПАО «ТГК-14», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Улан-Удэстальмост», ООО «Строительная индустрия», ООО «Тепловые энергетические системы» и другие должны обеспечить готовность ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, своих котельных и тепловых сетей к запуску, а также заполнение и подключение систем теплопотребления и всех потребителей, - сказал заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Организации и предприятия, управляющие городским жилищным фондом, а также ТСЖ должны подготовить внутридомовые сети с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному сезону.



В мэрии отметили, что запуск потребителей «будет осуществляться в течение 10 дней для равномерной подачи тепла и регулировки гидравлического режима».



