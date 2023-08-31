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В Улан-Удэ устроили «Бал цветов»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с ежегодного конкурса цветоводов-любителей

31 августа на площади Революции Улан-Удэ прошёл «Бал цветов». Это традиционный конкурс для цветоводов-любителей, учреждений и организаций Советского района.

17 коллективов поборолись за призы в пяти номинациях, сообщили в районной администрации.

- Традиционный фестиваль «Бал цветов» проводится уже более десяти лет. В нём участвуют наши активные жители, ветеранские организации, ТОСовские движения. Люди своим трудом выращивают такую красоту. Благодарю всех участников за красивые композиции, за работу. С праздником всех присутствующих! – сказал руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Евгений Эрдыниев.

Победителями в номинациях стали:

- «Лучший букет» - ветеранская организация министерства финансов и мкрн Тулунжа;
- «Лучшая цветочная композиция» - ТОС «Сокол» и ансамбль «Поющие сердца»;
- «Волшебное вдохновение» - ТОС «Исток»;
- «Цветочное очарование» - мкрн Аэропорт и Бурятская региональная общественная организация ветеранов – геологоразведчиков;
- «Цветочная фантазия» - ДК «Авиатор» и мкрн Исток.

Также участников наградил председатель Улан-Удэнской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов Валерий Очиров.

В номинации «Лучший букет» победила ветеранская организация Торгово-экономического техникума, «Лучшая цветочная композиция» - ветеранская организация мкрн Стеклозавод, «Волшебное вдохновение» - ветеранская организация «Дом ветеранов», «Цветочное очарование» - ветеранская организация УФСИН России по Бурятии, «Цветочная фантазия» - ветеранская организация мкрн Заречный.

Помимо красивых цветочных композиций, участники продемонстрировали свои яркие тематические наряды. Для всех присутствующих выступили вокальная группа «Девчата», активистка «Движения Первых» Советского района Ирина Андреева, ансамбли «Поющие сердца», «Амадеус», певицы Ксения Кожевникова, Лариса Гомбожапова, Арюна Раднаева и певец Сандык Цыбенов.

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