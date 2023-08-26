В Улан-Удэ сдают нормы ГТО

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В досуговом центре «Кристалл» в микрорайоне Стеклозавод Улан-Удэ сегодня состоялся спортивный праздник. Здесь горожане сдавали нормы ГТО. Мероприятие реализовано в рамках грантового проекта молодёжной палаты горсовета «Твоя команда ГТО».- Сегодня в Улан-Удэ проходит праздник спорта – это сдача норм ГТО. Это работа для наших детей, наши ребята будут сдавать нормы ГТО, а маленькие детишки будут играть в «Весёлые старты». После всего мероприятия оборудование, которое было подготовлено, будет передано нашим дворовым инструкторам, которые и дальше будут продолжать работу с нашими детьми. А сдача ГТО – это очень необходимо и нужно, потому что дети должны быть подготовлены, а в здоровом теле здоровый дух. И это патриотизм, а в нынешнее время это очень необходимо, - сказал председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.Комплекс мероприятий «Твоя команда ГТО» - программа, направленная на всестороннее физическое развитие участников, патриотическое воспитание населения, а также пропаганду и продвижение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Проведение сдачи нормативов ГТО в соревновательной, командной форме позволит популяризировать ВФСК ГТО среди молодёжи и населения в целом, уверены организаторы. Включение в комплекс мероприятий соревнований для различных групп населения (дети 3-10 лет, молодые люди, люди среднего возраста) способствует преемственности поколений в спорте, пропаганде здорового образа жизни и вовлечению жителей города в занятия физической культурой и спортом.Дети и подростки смогли попробовать себя в таких соревнованиях как: «Весёлые старты», нормативы ГТО III и IV ступеней. Молодёжь и люди среднего возраста сразились в спортивных играх – баскетбол, мини-футбол.- Сегодня проходит мероприятие в рамках реализации проекта «Твоя команда ГТО». Отрадно, что здесь происходит не только сдача нормативов ГТО, но и присутствуют ребята более младшей возрастной группы – это детские сады, младшие классы, которые могут здесь позаниматься, принять участие в «Весёлых стартах», принять участие в российском движении детей и молодёжи «Движение первых», поиграть и посмотреть на своих старших братьев, сестёр, друзей по двору, - сказал член молодёжной палаты УУГСД Ананда Очиров.Грантовый проект «Твоя команда ГТО» был подан на конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ от лица региональной общественной организации содействия развитию детско-юношеского спорта «Старт» (РОО Старт) по инициативе молодёжной палаты при горсовете. Комитет по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ предоставил субсидию в размере 200 000 рублей.- Роль молодёжной палаты в этом грантовом проекте, я считаю, не соизмерима. Вообще, по нашей инициативе был организован этот грантовый проект, мы полностью взяли на себя техническую часть, - отметила председатель молодёжной палаты при Улан-Удэнском городским совете депутатов Алина Станьковская.В грантовом проекте запланировано три мероприятия, сегодня состоялось второе. Первое провели в июне в парке имени Орешкова. Третье мероприятие состоится завтра в парке «Юбилейный», оно будет завершающим. Всего суммарно в мероприятиях будет задействовано более 600 человек.