Улан-Удэнский авиазавод отпраздновал День воздушного флота

Более 100 вертолётостроителей получили награды различного уровня. Фоторепортаж



Более 100 сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода получили награды различного уровня за вклад в развитие отечественного вертолётостроения и за достижения в общественной жизни города и предприятия. Награждение было приурочено ко Дню воздушного флота, сообщили в пресс-службе авиазавода.



В культурно-досуговом центре «Рассвет» сотрудникам Улан-Удэнского авиазавода вручили почётные грамоты холдинга «Вертолёты России» и регионального отделения Союза машиностроителей России. Работников отметили за высокие достижения в производственной деятельности, личный вклад в развитие авиастроения. Также их наградили почётными грамотами Министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии и администрации Железнодорожного района Улан-Удэ. Кроме того, вертолётостроители получили грамоты и благодарности от Улан-Удэнского авиационного завода.



- За достижениями предприятия стоят упорный труд и творческий поиск заводчан, благодаря которым в небо поднимаются винтокрылые машины, идёт модернизация производства и продукции. Впереди у нас сложные и интересные задачи по реализации перспективных проектов, расширению продуктовой линейки. Только слаженные действия единой команды, когда каждый работает на конечный результат и высокие показатели предприятия, обеспечивают прорывные решения, от которых зависит наше будущее, – отметил генеральный директор У-УАЗ, председатель Бурятского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Алексей Козлов.



В парке имени Жанаева для авиазаводчан была организована досугово-развлекательная программа. На площадках можно было найти развлечения для всей семьи: мастер-классы, детские зоны, аниматоры, аттракционы, фотозоны, тематические конкурсы. Прошла концертная программа с показательными выступлениями воспитанников школы ушу. Также подведены итоги семейного конкурса-выставки «Мы авиастроители».



