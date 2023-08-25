25 августа

24 августа

Популярное

Медучреждения Бурятии получили 30 новых санитарных автомобилей

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они будут работать в труднодоступной местности в удалённых районах

Больницы и поликлиники Бурятии получили 30 новых санитарных автомобилей отечественного производства марки УАЗ. Машины пойдут в том числе в отдалённые районы – Окинский, Баунтовский, Еравнинский.

Ключи от новой автотехники руководителям медучреждений вручили глава Бурятии Алексей Цыденов и зампред правительства – министр здравоохранения Евгения Лудупова.

- Учреждения получают автомобили повышенной проходимости, такие как УАЗ. Машины сегодня особенно нужны, так как будут обеспечивать медицинской помощью удалённые районы, расположенные в труднодоступной местности, - отметила Евгения Лудупова.

В новых УАЗах могут комфортно размещаться пять человек. Это универсальные автомобили с пятиступенчатыми механическими коробками передач, отлично приспособленные для дорог любого качества. Автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием – носилками, кардиографом, тонометрами, пояснили в минздраве республики.

Автомобили будут использовать для транспортировки жителей в районные больницы, где они могут пройти диспансеризацию, медицинские и плановые осмотры.

Также на машинах к пациентам для оказания помощи и для осуществления патронажа будут приезжать участковые врачи.

Кроме того, УАЗы будут использоваться для доставки биологических материалов в лаборатории для проведения исследований и перевозки лекарственных препаратов.

Машины приобретены в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» на сумму 45,5 млн рублей.

- В целом же по поручению нашего президента Владимира Путина и при поддержке правительства России за последние четыре года в медучреждениях республики автопарк пополнился 339 новыми автомобилями различной комплектации. По президентской программе и в рамках реализации нацпроекта продолжаем строить объекты и обновлять медицинскую технику. Сейчас одномоментно строим две поликлиники, открыли только в этом году восемь новых ФАПов, закуплено более 500 единиц медоборудования, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. 

медицинская помощь больница автомобили поликлиника

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ резко опустилась Селенга
В Улан-Удэ резко опустилась Селенга
Общество, 25.08.2023
За сутки она отступила сразу на дюжину сантиметров
Улан-Удэнский авиазавод отпраздновал День воздушного флота
Улан-Удэнский авиазавод отпраздновал День воздушного флота
Общество, 25.08.2023
Более 100 вертолётостроителей получили награды различного уровня. Фоторепортаж
В Бурятии мусорный оператор трижды схлопотал штраф за плохую работу
В Бурятии мусорный оператор трижды схлопотал штраф за плохую работу
Общество, 25.08.2023
За несвоевременный вывоз ТКО «ЭкоАльянс» обязали сделать перерасчёт 
Медучреждения Бурятии получили 30 новых санитарных автомобилей
Медучреждения Бурятии получили 30 новых санитарных автомобилей
Общество, 25.08.2023
Они будут работать в труднодоступной местности в удалённых районах. Фоторепортаж
Библиотекарь побывала в улан-удэнском СИЗО
Библиотекарь побывала в улан-удэнском СИЗО
Общество, 25.08.2023
Маргарита Баторова провела лекции для осуждённых 
В Бурятии жители села боятся за своих детей из-за носящихся по улицам коней
В Бурятии жители села боятся за своих детей из-за носящихся по улицам коней
Общество, 25.08.2023
Животные могут в любой момент затоптать беззаботно играющих ребятишек
В Бурятии обещают тёплую погоду
В Бурятии обещают тёплую погоду
Общество, 25.08.2023
Утром местами туманы 
Лесные пожарные Иркутской области вернулись из Якутии
Лесные пожарные Иркутской области вернулись из Якутии
Общество, 24.08.2023
Бороться с лесными пожарами в соседнем регионе помогали 54 десантника-пожарных
В селе Еравнинского района Бурятии оградили спортплощадку
В селе Еравнинского района Бурятии оградили спортплощадку
Общество, 24.08.2023
Здесь с удовольствием тренируются сельчане 
В Иркутске обновили фасады деревянных домов
В Иркутске обновили фасады деревянных домов
Общество, 24.08.2023
В акции участвовали более 300 горожан 
Жителям Бурятии напомнили о пользе груши
Жителям Бурятии напомнили о пользе груши
Общество, 24.08.2023
В плодах содержатся практически все полезные вещества
Иркутские дачники делятся урожаем с зоопарком
Иркутские дачники делятся урожаем с зоопарком
Общество, 24.08.2023
Люди уже несут тыквы, кабачки, патиссоны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^