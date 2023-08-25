Медучреждения Бурятии получили 30 новых санитарных автомобилей

Они будут работать в труднодоступной местности в удалённых районах



Больницы и поликлиники Бурятии получили 30 новых санитарных автомобилей отечественного производства марки УАЗ. Машины пойдут в том числе в отдалённые районы – Окинский, Баунтовский, Еравнинский.



Ключи от новой автотехники руководителям медучреждений вручили глава Бурятии Алексей Цыденов и зампред правительства – министр здравоохранения Евгения Лудупова.



- Учреждения получают автомобили повышенной проходимости, такие как УАЗ. Машины сегодня особенно нужны, так как будут обеспечивать медицинской помощью удалённые районы, расположенные в труднодоступной местности, - отметила Евгения Лудупова.



В новых УАЗах могут комфортно размещаться пять человек. Это универсальные автомобили с пятиступенчатыми механическими коробками передач, отлично приспособленные для дорог любого качества. Автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием – носилками, кардиографом, тонометрами, пояснили в минздраве республики.



Автомобили будут использовать для транспортировки жителей в районные больницы, где они могут пройти диспансеризацию, медицинские и плановые осмотры.



Также на машинах к пациентам для оказания помощи и для осуществления патронажа будут приезжать участковые врачи.



Кроме того, УАЗы будут использоваться для доставки биологических материалов в лаборатории для проведения исследований и перевозки лекарственных препаратов.



Машины приобретены в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» на сумму 45,5 млн рублей.



- В целом же по поручению нашего президента Владимира Путина и при поддержке правительства России за последние четыре года в медучреждениях республики автопарк пополнился 339 новыми автомобилями различной комплектации. По президентской программе и в рамках реализации нацпроекта продолжаем строить объекты и обновлять медицинскую технику. Сейчас одномоментно строим две поликлиники, открыли только в этом году восемь новых ФАПов, закуплено более 500 единиц медоборудования, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.



