Место проведения летних сельских спортивных игр в Бурятии перенесли







Главной причиной переноса места проведения соревнований стало отсутствие стадиона в селе Орлик – райцентре Окинского района. По словам Ивана Козырева, строительство нового стадиона планировалось, но в итоге район не попал в соответствующую федеральную программу.



- К середине лета стало понятно, что Окинский район не успевает реализовать план. В связи с тем, что не попав в никакие федеральные программы, которые он подавался, поэтому было принято решение о переносе игр в Бичуру. Недавно ездил на 300-летие района, поздравил бичурян и заодно осмотрел спортивные объекты, которые есть в наличии. Они позволяют нам провести республиканские спортивные сельские игры, которые собирают до 1500 тысяч спортсменов и более. Для нас это знаковое мероприятие, и мы к нему очень ответственно относимся, - рассказал Иван Козырев.



Министр спорта Бурятии отметил, что Бичурскому району будут выделены необходимые субсидии из республиканского бюджета на подготовку к летним сельским спортивным играм.



- Эти субсидии должны были направиться в Окинский район. Но их в любом случае было бы недостаточно для строительства полноразмерного стадиона, - объяснил Иван Козырев.



Он заверил, что перенос крупного спортивного события в другой район никак не повлияет на качество и сроки проведения соревнований.



Традиционно летние сельские спортивные игры проводятся в конце июня или в начале июля. Конкретная дата проведения будет известна позже.



Первые республиканские сельские игры стартовали в 1986 году в Джидинском районе. Эти соревнования проходили ежегодно, однако их перестали проводить в 90-е годы. В 1999 году традиция проведения этих игр – и летних, и зимних – была возрождена.



Сейчас республиканские сельские игры проходят раз в два года.



В прошлый раз





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Главной причиной переноса места проведения соревнований стало отсутствие стадиона в селе Орлик – райцентре Окинского района. По словам Ивана Козырева, строительство нового стадиона планировалось, но в итоге район не попал в соответствующую федеральную программу.- К середине лета стало понятно, что Окинский район не успевает реализовать план. В связи с тем, что не попав в никакие федеральные программы, которые он подавался, поэтому было принято решение о переносе игр в Бичуру. Недавно ездил на 300-летие района, поздравил бичурян и заодно осмотрел спортивные объекты, которые есть в наличии. Они позволяют нам провести республиканские спортивные сельские игры, которые собирают до 1500 тысяч спортсменов и более. Для нас это знаковое мероприятие, и мы к нему очень ответственно относимся, - рассказал Иван Козырев.Министр спорта Бурятии отметил, что Бичурскому району будут выделены необходимые субсидии из республиканского бюджета на подготовку к летним сельским спортивным играм.- Эти субсидии должны были направиться в Окинский район. Но их в любом случае было бы недостаточно для строительства полноразмерного стадиона, - объяснил Иван Козырев.Он заверил, что перенос крупного спортивного события в другой район никак не повлияет на качество и сроки проведения соревнований.Традиционно летние сельские спортивные игры проводятся в конце июня или в начале июля. Конкретная дата проведения будет известна позже.Первые республиканские сельские игры стартовали в 1986 году в Джидинском районе. Эти соревнования проходили ежегодно, однако их перестали проводить в 90-е годы. В 1999 году традиция проведения этих игр – и летних, и зимних – была возрождена.Сейчас республиканские сельские игры проходят раз в два года.В прошлый раз летние сельские игры принимал Кижингинский район . Спортсмены соревновались в армрестлинге, волейболе, гиревом спорте, лёгкой атлетике, кроссе, перетягивании каната, бурятской борьбе, стрельбе из лука, футболе, конном спорте. Помимо традиционных видов спорта, в программу были включены соревнования дояров и механизаторов, соревнования по спортивному ориентированию.

Республиканские летние сельские спортивные игры в Окинском районе в 2024 году проводиться не будут. Их перенесли в село Бичура Бичурского района. Об этом сообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.