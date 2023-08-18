Стало известно, какие дома снесут ради масштабного преображения центра Улан-Удэ

Избавиться хотят не только от аварийных, но и от старых построек
Как сообщал «Байкал-Daily», ради масштабного преображения бурятской столицы кое-чем придётся пожертвовать. Речь идёт, в частности, о демонтаже зданий и сооружений, попадающих в зону будущей застройки. В их числе – и дома. Всего под снос могут попасть свыше 300 так называемых объектов капитального строительства – жилых зданий и различных сооружений и построек на улицах Кузнечная, Кирова, Банзарова, Каландаришвили, Смолина, Свердлова, Ленина, Куйбышева, Кирова, Свободы и Набережная.
Проживающим там людям обещают равнозначные квартиры на первичном рынке и на вторичке в границах Улан-Удэ – с таким же количеством комнат и не меньше по площади. Кроме того, все желающие смогут продать своё жильё по выкупной стоимости и приобрести новое самостоятельно
Пока власти работают над проектом постановления «О решении о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки центральной части Улан-Удэ». Когда документ одобрят на федеральном и региональном уровне, его опубликуют на официальных сайтах правительства Бурятии и администрации города.
В документе говорится, что в границы КРТ планируется включить примерно 40 нежилых помещений, а также около 100 многоквартирных и 50 частных домов. Таким образом, расселить хотят не только аварийные, но и просто старые – с деревянными перекрытиями, не подключённые к централизованным сетям и не отвечающие требованиям сейсмической безопасности.
- Это позволит людям переехать из старого, некомфортного жилья, не дожидаясь, когда его признают аварийным, – отмечает зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. – Решение – переехать или остаться – они, конечно, примут сами. Для этого в каждом доме будут проводиться собрания собственников.
Вместо старых жилых построек возведут современные дома с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь, в частности, о школе на 760 мест и детских садах.
- Механизм комплексного развития территорий, к которому мы сейчас приступаем – это возможность изменить облик центральной части города, которой долгое время не уделялось должного внимания, – добавил Луковников.
По словам руководителя управления комплексного развития территорий РБ Заны Тумурова, жильцам расселяемых домов государство даёт определённые гарантии.
- Вместо старой квартиры можно выбрать денежную выплату. В этом сумму входит рыночная стоимость жилья с учётом общего имущества, земельного участка и понесённые затраты. Кроме ого, собственники вправе приобрести с доплатой более дорогое жилье, в том числе – за счёт материнского капитала, жилищных субсидий и социальных выплат. Ещё один способ – обмен на равнозначную квартиру.
В планах – и пoлнaя пepeзaгpyзкa вceх инжeнepных коммуникаций. Это сети тепло-, электро- и вoдocнaбжeния и кaнaлизaции. Так называемые объекты культурного наследия – а всего их 13 – под снос не попадут. Их просто отреставрируют. В списке – дом на Кирова, 11, появившийся в 1948 году, «Амбар» на Кирова, 18 (1902 год), жилые дома на Куйбышева, 7а (1917 год) и 9а (1936), на Свердлова, 2 (1920), усадьба мещанина Залевского на Смолина, 5, дом купца Белова на Смолина, 13/19 (оба построили до революции), дом крестьянина Фишера Е. на Смолина, 31а (1927), жилой деревянный дом горожанина начала XX века на Смолина, 35/1-35/2 (две постройки в одном дворе, до 1917 года), торговая лавка (усадьба Лобыцина) на Смолина, 37, флигель (усадьба Лобыцина)» на Смолина, 37 (обе – конец XIX-начало ХХ века), а также дом мещанина Пшеничникова на Смолина, 39 (конец XIX века).