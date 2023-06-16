В столице Бурятии отреставрируют чёртову дюжину старинных домов

Благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ) в столице Бурятии приведут в порядок сразу 13 объектов культурного наследия. Об этом сообщили накануне в официальном telegram-канале управления КРТ.
- В центральной части Улан-Удэ сохранились старинные деревянные дома разных эпох, – отметили в учреждении. – Все они в разном стиле, с резными наличниками и узорным орнаментом. Гуляя по уютным улочкам и разглядывая эти строения, можно понять, как город строился и развивался. Один из способов сохранения объектов культурного наследия – приспособить их для современного использования
В списке – дом на Кирова, 11, появившийся в 1948 году, «Амбар» на Кирова, 18 (1902 год), жилые дома на Куйбышева, 7а (1917 год) и 9а (1936), на Свердлова, 2 (1920), усадьба мещанина Залевского на Смолина, 5, дом купца Белова на Смолина, 13/19 (оба построили до революции), дом крестьянина Фишера Е. на Смолина, 31а (1927), жилой деревянный дом горожанина начала XX века на Смолина, 35/1-35/2 (две постройки в одном дворе, до 1917 года), торговая лавка (усадьба Лобыцина) на Смолина, 37, флигель (усадьба Лобыцина)» на Смолина, 37 (обе – конец XIX-начало ХХ века), а также дом мещанина Пшеничникова на Смолина, 39 (конец XIX века).
Людей, которые сейчас живут в старинных постройках, собираются расселить.
- Согласно федеральному законодательству, сохранение культурных объектов – обязанность собственника. Владельцы не в состоянии исполнять охранные обязательства, но механизм КРТ позволит переселить их в равнозначные современные квартиры, а сами памятники – отреставрировать, – пояснил начальник УКРТ Зана Тумуров
Всем этим культурным объектам дадут вторую жизнь – несущие конструкции зданий отремонтируют, фасады и декоративные элементы отреставрируют плюс проведут все инженерные сети. После постройки передадут инвесторам, которые займутся внутренней отделкой.
Ради масштабного преображения бурятской столицы кое-чем придётся пожертвовать. Речь идёт, в частности, о демонтаже зданий и сооружений, попадающих в зону будущей застройки. В их числе – и 102 дома, включая 29 признанных аварийными. Там проживает около двух тысяч человек.
Всего же под снос могут попасть свыше 300 так называемых объектов капитального строительства – жилых зданий и различных сооружений и построек на улицах Кузнечная, Кирова, Банзарова, Каландаришвили, Смолина, Свердлова, Ленина, Куйбышева, Кирова, Свободы и Набережная.
Проживающим там обещают равнозначные квартиры на первичном рынке и на вторичке в границах Улан-Удэ – с таким же количеством комнат и не меньше по площади. Кроме того, люди могут продать своё жильё по выкупной стоимости и приобрести новое самостоятельно. Если же собственники домов – речь о не аварийных – откажутся, то реализация мастер-плана и вовсе может «встать». Поэтому цель властей сейчас – донести до них важность этого проекта. Власти уже начали проводить предварительные встречи с жильцами.
На первых этажах домов, которые появятся в новом микрорайоне, хотят открыть так называемые точки притяжения туристов – сувенирные лавочки, кафешки, музеи и, соответственно, создать условия для развития бизнеса. Под них же приспособят вышеупомянутые объекты культурного наследия, которые под снос не попадут.