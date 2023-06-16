В столице Бурятии отреставрируют чёртову дюжину старинных домов









На первых этажах домов, которые появятся в новом микрорайоне, хотят открыть так называемые точки притяжения туристов – сувенирные лавочки, кафешки, музеи и, соответственно, создать условия для развития бизнеса. Под них же приспособят вышеупомянутые объекты культурного наследия, которые под снос не попадут.