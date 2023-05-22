Центр Улан-Удэ изменится до неузнаваемости через несколько лет

В середине марта в Бурятии побывал глава государства Владимир Путин. Президенту РФ представили мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска. Перечень поручений по итогам этого совещания президент РФ утвердил два месяца спустя.
Документ, опубликованный на официальном сайте Кремля, руководитель республики Алексей Цыденов назвал историческим. Улан-Удэ обещают превратить в город-мечту. В планах – строительство международного межвузовского кампуса для студентов, новых зданий для Национального музея республики и театра «Байкал», обустройство набережной и возведение современного жилого квартала в самом центре на площади примерно в 165-170 тысяч квадратных метров.
Правда, ради масштабного преображения бурятской столицы кое-чем придётся пожертвовать. Речь идёт, в частности, о сносе зданий и сооружений, попадающих в зону будущей застройки. В их числе – и жилые дома.
Что именно планируют сделать и изменить, рассказал в ходе рейда Зана Тумуров – начальник управления комплексного развития территорий (УКРТ) Бурятии. Это новое учреждение, которое создало правительство РБ для реализации мастер-плана комплексного развития Улан-Удэ и реконструкции центральной части города.
По словам Тумурова, проектную документацию для строительства Нацмузея уже почти готова. Разместится он в районе набережной – на острове в устье Уды. Там предлагают засыпать протоку и сделать полноценную рекреационную зону, где можно было бы проводить различные масштабные мероприятия, включая музыкальные фестивали вроде «Голоса кочевников». Саму набережную благоустроят – в УКРТ отмечают, что потребность в этом сейчас большая.
- В рамках нашего мастер-плана предусматривается обустройство линейного парка вдоль рек – Уды и Селенги, – пояснил руководитель учреждения.
Пока же там делают защитную дамбу. Жильцов расположенных рядом домов намерены расселить. Речь о постройках на улицах Кузнечная, Кирова, Банзарова, Каландаришвили, Смолина, Свердлова, Ленина, Куйбышева, Кирова, Свободы и Набережная – причём не только аварийных.
>
Дома на берегу попадают в зону однопроцентного паводка – это хотят учесть при строительстве нового микрорайона в центре города. Людям, проживающим там, обещают равнозначные квартиры на первичном рынке и на вторичке в границах Улан-Удэ – с таким же количеством комнат и не меньше по площади.
Есть и другой вариант – предложить людям выкупную стоимость, чтобы они сами приобрели себе жильё. Её назовут эксперты из независимых организаций. «Работа будет адресной», – подчеркнул Зана Тумуров.
Если же собственники домов – речь, прежде всего, о непопадающих под снос – откажутся, то реализация мастер-плана и вовсе может «встать». Поэтому цель властей сейчас – донести до них важность этого проекта. Максимальная высота построек в будущем микрорайона – 16 этажей. Есть определённые ограничения и по плотности.
- Мероприятия запроектированы таким образом, чтобы люди не пострадали от паводка. Поэтому работа комплексная – её нельзя сделать точечно, – пояснил руководитель УКРТ. – Этому тоже уделяется большое внимание.
Демонтировать придётся и здание на улице Шмидта, 21, где сейчас находится центр дополнительного образования детей «Кванториум». Он тоже оказался в границах территории комплексного развития.
Тумуров напомнил: само здание капитально отремонтировали несколько лет назад. Но несущие конструкции в нём шлакоблочные. Потому учреждение хотят в будущем разместить на первых этажах новых домов или подыскать для него нежилое помещение тоже в центре города.
В новом микрорайоне будут соцобъекты, в частности – школа и детский сад. Кстати, СОШ № 4 трогать не станут – это объект культурного наследия. А вот недострой на пересечении улиц Советская и Свободы, недалеко от автовокзала, тоже снесут.
Благодаря строительству зданий Нацмузея и театра «Байкал» в центре бурятской столицы появятся магистральные инженерные сети – тепло- и водоснабжения и канализации. На это направят более полутора миллиардов рублей. Проектно-сметную документацию уже разработали. Сейчас она проходит экспертизу.
Близлежащие дома признали аварийными. «Практически все они расселены. Есть несколько квартир, где проживают наниматели», – отметил начальник УКРТ.
Сейчас новые жилые постройки возводят в микрорайоне Зелёный, куда, скорее всего, и переселят людей. Предполагается, что улица Свободы станет значительно шире и превратится в бульвар, а после обустройства инженерных коммуникаций в новый микрорайон «потянется» малый и средний бизнес. Власти рассчитывают, что там начнут активно открывать кафешки и магазины. Что касается здания для театра «Байкал», оно появится недалеко от Центрального стадиона. Участок под него уже определили.