В нацпарке в Бурятии облагородили 8-километровую экотропу до озера



В национальном парке «Тункинский» обустроили экологическую тропу протяжённостью 8 километров, которая начинается на улице Константина Габанова в посёлке Аршан и ведёт к озеру Артемьева. Её с 11 по 13 августа облагораживали волонтёры и сотрудники Ангарского электролизного химического комбината, всего – 48 человек.



В первый день они заносили столбы навигации, стенды, скамейки и материал для туалетной кабинки. На следующий с раннего утра приступили к созданию входной группы, установке знаков и информационных стендов.











Представители электролизного комбината рассказали, что решили помочь с экотропой, поскольку она ведёт на пик Виктора Новокшенова – это основатель и первый директор предприятия, который возглавлял его 30 лет.



Тропу расчистили, сделали там вход и два места для отдыха, установили пять информационных стендов и 18 знаков навигации и изготовлена кабинку для туалета.



Сама дорога находится на высоте 1776 с половиной метров над уровнем моря. Чтобы пройти по ней, потребуется от 9 до 12 часов. Всё зависит от возраста и физической подготовки.



- Во время путешествия по экологической тропе можно понаблюдать за заповедными обитателями, услышать звуки природы, посетить горные реки с их хрустально чистыми водами, посмотреть на Тункинские гольцы и Койморские озера со смотровой площадки и посетить горное озеро Артемьева, – рассказали на официальной странице нацпарка во «ВКонтакте».

























