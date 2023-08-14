14 августа

13 августа

Популярное

В Бурятии прошёл фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования проводились по нескольким дисциплинам. ФОТО

С 10 по 13 августа в селе Посольское Кабанского района Бурятии прошёл фестиваль по водным видам спорта «Байкальский ветер - 2023».

Собрались спортсмены из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга. Соревнования проводились по разным дисциплинам: виндсёрфинг; кайтсёрфинг; соревнования по гребле на каяках; соревнования по SUP-сёрфингу; соревнования по гребле на байдарках.

Кроме того, участники провели экологическую акцию по уборке северной косы Посольского сора. 60 волонтёров на 10-километровой береговой линии собрали 85 мешков мусора.

Полные итоги соревнований будут опубликованы чуть позже.

спорт экстремальные виды спорта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прошёл фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер»
В Бурятии прошёл фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер»
Общество, 14.08.2023
Соревнования проводились по нескольким дисциплинам. ФОТО
«Рот свой заткните»: Пьяная жительница Донецка оскорбила военных из Бурятии
«Рот свой заткните»: Пьяная жительница Донецка оскорбила военных из Бурятии
Общество, 14.08.2023
После этого женщина извинилась за свои слова на камеру
В иркутском питомнике рассказали о любви верблюдицы и коня
В иркутском питомнике рассказали о любви верблюдицы и коня
Общество, 14.08.2023
Сотрудники поведали, что Тося и Шаблон не могут жить друг без друга
В Улан-Удэ общественник проверил работу подразделения по делам несовершеннолетних
В Улан-Удэ общественник проверил работу подразделения по делам несовершеннолетних
Общество, 14.08.2023
На профилактическом учёте состоит 312 несовершеннолетних
В Бурятии представили «Балет на Байкале» - фоторепортаж
В Бурятии представили «Балет на Байкале» - фоторепортаж
Общество, 14.08.2023
«Балет на Байкале. Бурятия» собрал тысячу зрителей на берегу священного озера. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Бурятский оружейник Жигжит Баясхаланов возьмётся за обучение читинских студентов
Бурятский оружейник Жигжит Баясхаланов возьмётся за обучение читинских студентов
Общество, 14.08.2023
В ЗабГУ создадут новые специальности – оружейное и ювелирное дело
Жители севера Бурятии пожаловались на бардак у рынка
Жители севера Бурятии пожаловались на бардак у рынка
Общество, 14.08.2023
Из-за ремонта теплосетей там началась неразбериха с дорожными знаками

В Бурятии насчитали более 500 заросших сельхозучастков
В Бурятии насчитали более 500 заросших сельхозучастков
Общество, 14.08.2023
Владельцев заставляют очищать их от лишней растительности
В Улан-Удэ устранили ещё полсотни засоров
В Улан-Удэ устранили ещё полсотни засоров
Общество, 14.08.2023
За неделю в городе прочистили более 600 метров канализации
В Бурятии неизвестный в трусах устроил заплыв в фонтане
В Бурятии неизвестный в трусах устроил заплыв в фонтане
Общество, 14.08.2023
Плескавшийся в нём мужчина никак не реагировал на замечания окружающих

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^