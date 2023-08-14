В Бурятии прошёл фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер»

Соревнования проводились по нескольким дисциплинам. ФОТО



С 10 по 13 августа в селе Посольское Кабанского района Бурятии прошёл фестиваль по водным видам спорта «Байкальский ветер - 2023».



Собрались спортсмены из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга. Соревнования проводились по разным дисциплинам: виндсёрфинг; кайтсёрфинг; соревнования по гребле на каяках; соревнования по SUP-сёрфингу; соревнования по гребле на байдарках.



Кроме того, участники провели экологическую акцию по уборке северной косы Посольского сора. 60 волонтёров на 10-километровой береговой линии собрали 85 мешков мусора.



Полные итоги соревнований будут опубликованы чуть позже.



