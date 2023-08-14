Соревнования проводились по нескольким дисциплинам. ФОТО
С 10 по 13 августа в селе Посольское Кабанского района Бурятии прошёл фестиваль по водным видам спорта «Байкальский ветер - 2023».
Собрались спортсмены из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга. Соревнования проводились по разным дисциплинам: виндсёрфинг; кайтсёрфинг; соревнования по гребле на каяках; соревнования по SUP-сёрфингу; соревнования по гребле на байдарках.
Кроме того, участники провели экологическую акцию по уборке северной косы Посольского сора. 60 волонтёров на 10-километровой береговой линии собрали 85 мешков мусора.
Полные итоги соревнований будут опубликованы чуть позже.
В Бурятии прошёл фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер»
Общество, Фото:
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