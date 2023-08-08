«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия крупного турнира по настольному теннису
В Улан-Удэ стартовали III всероссийские соревнования по настольному теннису Baikal Open. Соревнования, которые продлятся три дня, собрали спортсменов из 22 регионов.
- 22 региона нашей необъятной страны от Калининграда до Хабаровска, а это более 250 спортсменов, готовы выявить, кто же станет первой ракеткой турнира по настольному теннису. Главных трофеев предстоящих соревнований два - медаль и присвоение спортивного звания мастера спорта, - рассказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Программа соревнований:
9 августа:
10:00 – Финальные соревнования. Женщины.
12:30 – Парные соревнования. Женщины.
14:00 – Финальные соревнования. Мужчины.
16:30 – Парные соревнования. Мужчины.
17:30 – Финальные соревнования. Мужчины.
10 августа:
09:00 – Ветераны
12:00 – Финальные соревнования. Мужчины. Женщины.
13:30 – Абсолютное первенство по шууд-теннису
15:00 – Абсолютное первенство. Мужчины. Женщины.
16:30 – Награждение.
Соревнования проводятся в Физкультурно-спортивном комплексе. Вход для любителей настольного тенниса свободный.
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В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования Baikal Open
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