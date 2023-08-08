В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования Baikal Open

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия крупного турнира по настольному теннису



В Улан-Удэ стартовали III всероссийские соревнования по настольному теннису Baikal Open. Соревнования, которые продлятся три дня, собрали спортсменов из 22 регионов.



- 22 региона нашей необъятной страны от Калининграда до Хабаровска, а это более 250 спортсменов, готовы выявить, кто же станет первой ракеткой турнира по настольному теннису. Главных трофеев предстоящих соревнований два - медаль и присвоение спортивного звания мастера спорта, - рассказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



Программа соревнований:



9 августа:



10:00 – Финальные соревнования. Женщины.

12:30 – Парные соревнования. Женщины.

14:00 – Финальные соревнования. Мужчины.

16:30 – Парные соревнования. Мужчины.

17:30 – Финальные соревнования. Мужчины.



10 августа:



09:00 – Ветераны

12:00 – Финальные соревнования. Мужчины. Женщины.

13:30 – Абсолютное первенство по шууд-теннису

15:00 – Абсолютное первенство. Мужчины. Женщины.

16:30 – Награждение.



Соревнования проводятся в Физкультурно-спортивном комплексе. Вход для любителей настольного тенниса свободный.





Возрастное ограничение 0+



