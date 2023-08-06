В Бурятии напомнили о поддержке семей мобилизованных

Их беременные супруги имеют право на единовременную выплату
В Социальном фонде России по Бурятии рассказали, на какую помощь вправе рассчитывать члены семьи мобилизованных жителей республики. Это ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего (младше трёх лет), проходящего службу по призыву, в том числе – по мобилизации.
- Пособие назначается не ранее начала службы и выплачивается до достижения ребёнком трёх лет, но не позднее дня её окончания, – пояснили на официальной странице СФР по Бурятии во «ВКонтакте».
Размер такой выплаты составляет 18 тысяч 657 рублей, а в северных районах РБ – Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском – 20 212.
Поддержка полагается и жене мобилизованного, если она в это время ждёт малыша. Супруга военнослужащего может подать заявление на единовременное пособие для беременных на сроке 180 дней (6 месяцев). Его величина – 43 534 и 47 162 рубля соответственно.
Оформить выплаты предлагают через портал Госуслуг. Кроме того, нужно в электронном виде представить справку из военкомата в клиентскую службу СФР по месту жительства.
Их беременные супруги имеют право на единовременную выплату
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