В Бурятии напомнили о поддержке семей мобилизованных

Их беременные супруги имеют право на единовременную выплату







- Пособие назначается не ранее начала службы и выплачивается до достижения ребёнком трёх лет, но не позднее дня её окончания, – пояснили на официальной странице СФР по Бурятии во «ВКонтакте».



Размер такой выплаты составляет 18 тысяч 657 рублей, а в северных районах РБ – Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском – 20 212.



Поддержка полагается и жене мобилизованного, если она в это время ждёт малыша. Супруга военнослужащего может подать заявление на единовременное пособие для беременных на сроке 180 дней (6 месяцев). Его величина – 43 534 и 47 162 рубля соответственно.



Оформить выплаты предлагают через портал Госуслуг. Кроме того, нужно в электронном виде представить справку из военкомата в клиентскую службу СФР по месту жительства.

В Социальном фонде России по Бурятии рассказали, на какую помощь вправе рассчитывать члены семьи мобилизованных жителей республики. Это ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего (младше трёх лет), проходящего службу по призыву, в том числе – по мобилизации.