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На бионических клумбах в центре Улан-Удэ заколосились сорняки

На бионических клумбах в центре Улан-Удэ заколосились сорняки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там пообещали навести порядок в ближайшее время

 Осенью 2021-го старейшая площадь города – Революции – преобразилась до неузнаваемости. Там завершился первый этап благоустройства. В новой зоне отдыха появился сухой фонтан со светодинамической подсветкой и лавочки. А ещё сделали систему водополива газона, деревьев и кустарников и высадили саженцы клёна из иркутского питомника.

Специалисты городского лесхоза обустроили целых 14 бионических клумб и создали на них красивые ландшафтные композиции из растений, которые встречаются по всей республике.

Ближе к улице Ленина появилась «Тайга» с саженцами рябины, сибирской яблони, сосны, лиственницы и рододендрона. Рядом с «сухим» фонтаном выросли «Горы» (высотная поясность) с карликовой берёзой, кедровым стлаником, баданом, мхом и лишайником. Композиция «Тундра» находится на клумбе на улице Коммунистическая. Она состоит из кедровой сосны, кедрового стланика и мха. 
 
Масштабная реконструкция велась в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На днях жители бурятской столицы обратили внимание, что бионические клумбы – в частности, «Тундра» и высотная поясность – активно зарастают сорняками и прислали «Байкал-Daily» фотоподтверждение. Растений из-за них практически не видно.




Мы обратились за комментарием в комитет городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ. Там сообщили, что ландшафтные зоны приведут в порядок в ближайшее время.

- Ранее неустановленные лица произвели выкашивание декоративных злаков на этих участках, что недопустимо. Прополка на клумбах должна осуществляется вручную. Это повлекло за собой гибель части растений. Теперь они отрастают заново, чтобы уже прополоть всё, что нужно. Работы запланированы на начало недели, – подчеркнули в КГХ.

На клумбах высадят ещё несколько растений, характерных для этих зон. Флора из естественной среды обитания достаточно тяжело приживается в городе.

- Но, тем не менее, некоторые растения прижились и даже перезимовали. Сейчас и ещё некоторое время работы будут продолжаться до формирования устойчивого макета ландшафта природных зон, – добавили в комитете.
растения благоустройство

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