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После сильного дождя на одной из улиц Улан-Удэ провалился асфальт

После сильного дождя на одной из улиц Улан-Удэ провалился асфальт
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Движение транспорта там пришлось ограничить

Накануне на столицу Бурятии обрушился сильный дождь. К вечеру многие местные паблики облетели снимки с разрушившимся асфальтом на улице Гастелло. На некоторых участках он фактически обвалился. Фотоподтверждение есть в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».

В МУП «Водоканал» сообщили, что из-за просадки асфальтового покрытия на остановке «Институт» перекрыли движение транспорта в обе стороны. После обследования сетей специалисты приступили к восстановлению дороги.

По предварительным данным, каких-либо нештатных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения не было. Причиной произошедшего в «Водоканале» назвали обильные осадки, которые размыли колодец и подмыли грунт. В итоге у дороги образовалась траншея.

Сотрудники МУП сделали в этом месте отсыпку щебнем и уплотнение. К утру движение на Гастелло пообещали возобновить, а когда распогодится, пострадавший участок заасфальтируют заново.
дороги дожди Водоканал

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