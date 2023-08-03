После сильного дождя на одной из улиц Улан-Удэ провалился асфальт

Общество, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Движение транспорта там пришлось ограничить



Накануне на столицу Бурятии обрушился сильный дождь. К вечеру многие местные паблики облетели снимки с разрушившимся асфальтом на улице Гастелло. На некоторых участках он фактически обвалился. Фотоподтверждение есть в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».



В МУП «Водоканал» сообщили, что из-за просадки асфальтового покрытия на остановке «Институт» перекрыли движение транспорта в обе стороны. После обследования сетей специалисты приступили к восстановлению дороги.



По предварительным данным, каких-либо нештатных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения не было. Причиной произошедшего в «Водоканале» назвали обильные осадки, которые размыли колодец и подмыли грунт. В итоге у дороги образовалась траншея.



Сотрудники МУП сделали в этом месте отсыпку щебнем и уплотнение. К утру движение на Гастелло пообещали возобновить, а когда распогодится, пострадавший участок заасфальтируют заново.

