02 августа

01 августа

Популярное

В Улан-Удэ десантники отмечают День ВДВ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По традиции десантники почтили память боевых товарищей у памятника «Чёрный тюльпан». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Сегодня, 2 августа, отмечается День Воздушно-десантных войск.

С утра улан-удэнцы, проходившие службу в десантных войсках в различные годы, традиционно собрались возле памятника «Чёрный тюльпан» в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Они почтили память погибших боевых товарищей.

Дождь не помешал традиционным сборам. Собрались люди разных возрастов, некоторые пришли с детьми, жёнами и близкими родственниками. Они возложили к памятнику цветы.

При встрече десантники тепло приветствовали друг друга – обнимались, размахивали флагом «За ВДВ!». Все традиционно надели тельняшки и голубые береты.

Справка:

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учреждён как памятный день указом президента в 2006 году.

2 августа 1930 года под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение численностью 12 человек. В 1931 году в Ленинградском военном округе в составе 1-й авиабригады был создан опытный авиамотодесантный отряд, предназначенный для десантирования посадочным способом. Затем в той же авиабригаде сформировали нештатный парашютно-десантный отряд.

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года о развертывании на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа авиадесантной бригады.

Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

У десантных подразделений имеется и неофициальное название — «Войска дяди Васи». «Дядей Васей» называют Героя СССР Василия Маргелова, который возглавлял ВДВ более 20 лет. Под его началом десантные войска вписали немало героических страниц в историю России, а также получили свои знаменитые голубые береты.
день ВДВ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ десантники отмечают День ВДВ
В Улан-Удэ десантники отмечают День ВДВ
Общество, 02.08.2023
По традиции десантники почтили память боевых товарищей у памятника «Чёрный тюльпан». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Жители Бурятии рассказали, что им больше всего не нравится на работе
Жители Бурятии рассказали, что им больше всего не нравится на работе
Общество, 02.08.2023
Впечатление от неё портят бюрократия и плохо выстроенные бизнес-процессы
Бурятия восстановила пострадавший от обстрелов ДК в подшефном районе ДНР
Бурятия восстановила пострадавший от обстрелов ДК в подшефном районе ДНР
Общество, 02.08.2023
Дом культуры привели в порядок буквально за пару месяцев
В улан-удэнской колонии выбрали самую красивую осуждённую
В улан-удэнской колонии выбрали самую красивую осуждённую
Общество, 02.08.2023
В исправительном учреждении прошёл конкурс красоты
В пригородном селе Бурятии не нашли стерильное помещение для стерилизации собак
В пригородном селе Бурятии не нашли стерильное помещение для стерилизации собак
Общество, 02.08.2023
Теперь местным жителям придётся ездить со своими питомцами в райцентр
В Забайкалье придумали неоднозначный слоган о крае
В Забайкалье придумали неоднозначный слоган о крае
Общество, 02.08.2023

Он сделает регион узнаваемым в мире

В Бурятии детсадовцы примерили бронежилеты и каски
В Бурятии детсадовцы примерили бронежилеты и каски
Общество, 02.08.2023
Росгвардейцы преподали им урок мужества  
В Улан-Удэ стремительно снижаются реки
В Улан-Удэ стремительно снижаются реки
Общество, 02.08.2023
За сутки Селенга опустилась сразу на 10 сантиметров
В Улан-Удэ благодаря прокуратуре с детской площадки убрали курилку
В Улан-Удэ благодаря прокуратуре с детской площадки убрали курилку
Общество, 02.08.2023
Территория также не была огорожена от парковки
Столицу Бурятии украсили тысячи цветов
Столицу Бурятии украсили тысячи цветов
Общество, 02.08.2023
Улан-удэнцам рассказали, какие из них встречаются в городе чаще всего

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^