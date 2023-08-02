По традиции десантники почтили память боевых товарищей у памятника «Чёрный тюльпан». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Сегодня, 2 августа, отмечается День Воздушно-десантных войск.
С утра улан-удэнцы, проходившие службу в десантных войсках в различные годы, традиционно собрались возле памятника «Чёрный тюльпан» в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Они почтили память погибших боевых товарищей.
Дождь не помешал традиционным сборам. Собрались люди разных возрастов, некоторые пришли с детьми, жёнами и близкими родственниками. Они возложили к памятнику цветы.
При встрече десантники тепло приветствовали друг друга – обнимались, размахивали флагом «За ВДВ!». Все традиционно надели тельняшки и голубые береты.
Справка:
Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учреждён как памятный день указом президента в 2006 году.
2 августа 1930 года под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение численностью 12 человек. В 1931 году в Ленинградском военном округе в составе 1-й авиабригады был создан опытный авиамотодесантный отряд, предназначенный для десантирования посадочным способом. Затем в той же авиабригаде сформировали нештатный парашютно-десантный отряд.
Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года о развертывании на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа авиадесантной бригады.
Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.
У десантных подразделений имеется и неофициальное название — «Войска дяди Васи». «Дядей Васей» называют Героя СССР Василия Маргелова, который возглавлял ВДВ более 20 лет. Под его началом десантные войска вписали немало героических страниц в историю России, а также получили свои знаменитые голубые береты.
В Улан-Удэ десантники отмечают День ВДВ
Общество, Фото:
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