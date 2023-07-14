Фоторепортаж: Улан-Удэ принимает Кубок России по стрельбе из лука





- Два года назад здесь проходил чемпионат страны, сегодня мы готовы принимать Кубок России, – отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.



Кубок России начался сразу после главного национального старта сезона – чемпионата России, который проходил в посёлке Агинское в Забайкальском крае.



Полные итоги станут известны 15 июля.





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В Улан-Удэ проходит Кубок России по стрельбе из лука. Официальное открытие турнира прошло накануне, 13 июля, на Центральном стадионе.В столице Бурятии собрались 384 сильнейших лучника России и 28 регионов страны. Они борются за звание сильнейших в стрельбе из классического и блочного лука в личном первенстве и командных соревнованиях.В минспорта Бурятии отмечают, что этот Кубок является квалификационным – на нём есть возможность выполнить норматив мастера спорта международного класса.