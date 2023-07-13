Истерзанная собаками улан-удэнка рассказала, как пользовалась телефоном вслепую

«Было сложно», - признаётся Татьяна
Чудом выжившая после страшного нападения стаи собак улан-удэнка рассказала, как пользовалась телефоном, когда у неё не было зрения.
Татьяна продолжает делиться воспоминаниями о своём лечении, от некоторых историй кровь стынет жилах.
В декабре 2020 года стая собак зверски терзала девушку в микрорайоне Забайкальский. Больше всего пострадало лицо, на нём буквально не осталось живого места. В то время, когда девушка лежала в московской больнице, её навещал депутат Госдумы Николай Валуев. Он рассказывал, что лица практически нет, а собаки рвали тело с целью съесть. Глаза девушки прооперировали, и их пришлось зашить.
Татьяна вспоминает, что в тот период «словно по щелчку пальцев» она вспомнила про настройки в телефоне для людей с проблемами зрения и слуха. Мама по её просьбе нашла в интернете инструкцию, как включить и пользоваться этой функцией.
- Включаем, и я пробую. Было сложно, поскольку я привыкла всё видеть и пользоваться телефоном привычным для всех способом. Я не вижу и всё, на что я могу опираться - это слух, осязание и обоняние, но в данном случае оно не поможет. Я злилась и плакала, так как чувствовала себя беспомощной. Со временем я привыкла, - рассказала улан-удэнка.
Помогла визуализация.
- Возможно, со стороны именно так и кажется, но я знала, где что находится в телефоне и как выглядит. Каждый раз, взяв в руки телефон, я представляла экран, местоположение приложений и букв на клавиатуре. Я всё визуализировала у себя в голове. Это мне и помогло, - поделилась Татьяна.
Функция управления жестами озвучивает описание того, что изображено на экране: от эмодзи до имени абонента, который звонит, и названия приложения, на значке которого сейчас находится палец. Она привела пару примеров. «Это забавно», - отметила Таня. Например, смайлик с фекалиями – это «улыбающаяся горка кала», смайлик с капелькой – «лицо с открытой улыбкой счастливыми глазами и каплей пота».
- Когда касаешься экрана или проводишь пальцем, функция произносит название объекта, на который попадает палец, в том числе значков и текста. Для того чтобы открыть приложение или выбрать нужную букву на клавиатуре, вместо одного привычного нажатия, нужно сделать два. Для того, чтобы открыть панель уведомлений или пролистывать текст, вместо свайпа одним пальцем, нужно сделать тремя. Так что на всё тратилось больше времени, чем обычно, - пояснила горожанка.
Сегодня, спустя два года, Таня видит только одним глазом. Второй зашит, девушка с нетерпением ждёт, когда сможет видеть обоими глазами.
На прошлой неделе она рассказывала про лечение в клиническом центре имени Сеченова. Здесь ей медсестра подарила маленькую игрушку Hello Kitty. Её улан-удэнка держала в руках после операций, когда ей было тяжело.
Тут же познакомилась с двумя ординаторами, один из которых наблюдал за Таней полгода, а со вторым она держит связь до сих пор. С первым из них девушка впервые за долгое время попробовала встать и немного походить. Также ординатор дал ей поговорить с мамой по телефону. Он же ей посоветовал по любому поводу нажимать кнопку вызова медсестры. И однажды произошёл неприятный случай.
- И вот я просыпаюсь и очень хочу есть. А так как я ничего не видела, я не понимала какое время суток, думала, стоит ли нажимать кнопку или нет, но вспомнив слова К.М, нажимаю на кнопку. Заходит медсестра, она думала, что-то случилось, а узнав, что я просто хочу есть, она была явно не в духе, так как я её разбудила в три часа ночи. Этот момент мне потом припоминали ещё и не раз. Мне сказали, что придётся ждать завтрака. Медсестра передала об этом К.М и он утром принёс пакет с продуктами, - рассказала Татьяна.
Восстановление после тяжелейших травм продолжается.
Истерзанная собаками улан-удэнка рассказала, как пользовалась телефоном вслепую
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Было сложно», - признаётся Татьяна
Накануне в Улан-Удэ завершилось благоустройства сквера «Три медведя»
Сотрудники Роспотребнадзора напомнили о правах пассажиров
Ночью начали укладку нового асфальта
Здесь жильцов бьёт током, а также нет горячей воды
Они покусали 2,6 тысячи человек
По словам местных жителей ограничения хозяйствования на Байкальской природной территории необходимо пересмотреть
Новый асфальт не прошёл проверку
При дальнейшем подъёме возможен выход грунтовых вод на территории садоводческих участков
В Селенгинском районе прошёл рейд
Он состоится в следующем году
Организаторы сообщили об изменении даты открытия фестиваля
Максимальная температура воздуха составит +27 градусов
Общество, 12.07.2023
В республике проведут «Арт Бурятию»
Общество, 12.07.2023
Участие в мероприятии также примут гости из Бурятии